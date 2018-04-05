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Умерла детская писательница Ирина Токмакова

Культура
5 апреля, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Токмакова известна читателям произведениями "Сказка про Сазанчика", "Летний ливень", "Ходит солнышко по кругу"

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Ирина Токмакова

Ирина Токмакова

© Татьяна Балашова/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Детская писательница Ирина Токмакова скончалась в четверг в Москве в возрасте 89 лет. Об этом ТАСС сообщила внучка писательницы Лидия Токмакова.

"Да, бабушки не стало сегодня днем", - сказала она.

Ирина Токмакова родилась 3 марта 1929 года. Вошла в историю российской литературы как талантливый детский прозаик и поэт, переводчик зарубежных стихов.

"Она классик была. "Алю, Кляксича и букву "А" знают все, кто учился в первом классе за последние лет пятьдесят, - сказала ТАСС критик детской литературы Ксения Молдавская. - Песенка про Пегги ("спляшем, Пегги, спляшем") - это тоже Токмакова. Да и остров Нетинебудет из ее перевода "Питера Пэна" известнее заходеровского Гдетотама".

По ее словам, собственные стихи Токмаковой - "это игра и радость, даже то, что они вошли в учебники, не лишило их жизни". "А шотландские песенки - "Пегги", "Крошка Вилли-Винки" и другие - это уже факт языка, это навсегда", - сказала Молдавская.

Среди произведений писательницы - "Деревья", поэтический сборник "Времена года", она известна читателям произведениями "Сказка про Сазанчика", "Летний ливень", "Ходит солнышко по кругу", а также повести и сказки "Счастливо, Ивушкин", "И настанет веселое утро", "Чародейка" и др.

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