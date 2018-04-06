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Путин вручит премии за произведения для детей

Культура
6 апреля, 0:06 UTC+3 МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Президент России также вручит в Кремле премии для молодых деятелей культуры

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручит в Кремле премии главы государства для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Первоначально мероприятие, традиционно приуроченное к отмечавшемуся 25 марта Дню работника культуры, планировалось провести 26 марта. Однако в связи с трагедией в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" Путин принял решение отложить церемонию вручения премий.

Имена лауреатов премий 19 марта объявил советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. По его словам, премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2017 год получат художественный руководитель Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер (за просветительскую деятельность), народный артист России, композитор Алексей Рыбников (за вклад в развитие отечественного музыкального искусства) и директор школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев (за реализацию программы единого образовательного пространства "Школа - Театр - Дом" и создание театра "Пиано"). Советник президента отметил, что каждый лауреат получит по 2,5 млн рублей.

Лауреатами премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2017 год стали режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская (за вклад в развитие отечественного анимационного искусства), начальник отдела музейной деятельности Природного архитектурно-археологического музея-заповедника "Дивногорье" в Воронежской области Софья Кондратьева (за создание и реализацию инновационных музейных проектов), солист Большого театра Денис Родькин (за вклад в сохранение, приумножение и популяризацию достижений отечественного хореографического искусства).

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