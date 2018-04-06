Театр Станиславского и Немировича-Данченко показал премьеру Вечера современной хореографии

МОСКВА, 6 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) представил в четверг премьеру Вечера одноактных балетов трех современных хореографов - Дмитрия Брянцева (Россия), Марко Геке (Германия) и Охада Нахарина (Израиль), сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

"Интернациональный проект имел успех, - констатировала она. - Каждый балет публика награждала аплодисментами".

Собеседница агентства рассказала, что вечер начался с хорошо знакомого "Призрачного бала", премьера которого состоялась в МАМТ еще в 1995 году. "Балет был удостоен премии "Золотая маска", показан во многих странах мира, и с 1995 года - с большими или меньшими перерывами - появлялся на сцене театра Станиславского и Немировича-Данченко", - напомнила Горбунова, добавив, что теперь, согласно решению нового руководителя балетной труппы МАМТ Лорана Илера, "Призрачный бал" возвращен в репертуар.

Два других балета, включенные в программу вечера ("Одинокий Джордж" Марко Геке и "Минус 16" Охада Нахарина), стали премьерами не только для балетной труппы МАМТ. Эти постановки впервые были исполнены в России, сказала Горбунова.

Что касается балета "Одинокий Джордж", то он получил свое название в честь гигантской черепахи, которая умерла на Галапагосских островах в 2012 году в возрасте 100 лет. "Одиночество - основная человеческая трагедия, и ее можно осознать и прожить в выразительном танце", - считает автор балета Марко Геке, которого процитировала пресс-атташе МАМТ.

Завершила вечер премьера балета Охада Нахарина "Минус 16", где в какой-то момент артисты вытаскивают из зрительного зала людей, чтобы танцевать с ними на сцене. Так задумано хореографом, пояснила Горбунова, отметив, что в своей работе Нахарин использует танцевальную импровизацию и прославивший его хореографический язык "гага".

"По мнению Нахарина, для танца не нужен зритель, нужно только время и место, а "Минус 16" - это прославление танца", - привела слова балетмейстера пресс-атташе МАМТ. Премьерные показы Вечера современной хореографии пройдут в Театре Станиславского и Немировича-Данченко также 6, 7 и 8 апреля.