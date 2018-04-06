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Станислав Любшин отмечает 85-летний юбилей

Культура
6 апреля, 3:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Народный артист России снялся в более чем 100 фильмах, в числе которых такие известные, как "Застава Ильича", "Щит и меч", "Альпийская баллада", Пять вечеров"

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Народному артисту России Станиславу Любшину исполняется 85 лет. Как сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, где Любшин служит без малого 40 лет, старинная актерская традиция - отмечать юбилей на публике - будет соблюдена.

"От юбилейного вечера Станислав Андреевич наотрез отказался, - сказала собеседница агентства. - Московский Художественный театр поздравит юбиляра 14 апреля. В этот день на Малой сцене МХТ состоится премьерный показ спектакля автора и режиссера Юрия Стоянова "Игра в "Городки", в котором участвует Станислав Любшин".

В репертуаре Любшина шесть спектаклей. Он также занят в репетициях новых постановок. К тому же, продолжает сниматься в кино.

Любшин родился в подмосковной деревне Владыкино. Отец был агрономом, а мама работала на скотном дворе. Будучи старшим из детей, Станислав "дослужился" до совхозного сторожа. Потом была учеба в кислородно-сварочном техникуме, служба в армии.

В 1959 году Любшин окончил Щепкинское училище и получил приглашение сразу в 27 театров. Работал в "Современнике", Театре на Таганке, Театре имени Ермоловой, Театре на Малой Бронной. С 1980 года актер служит Московскому Художественному театру имени Чехова.

Удачно сложилась и кинематографическая судьба Любшина. Он снялся в более чем 100 фильмах, в числе которых такие известные, как "Застава Ильича", "Щит и меч", "Альпийская баллада", Пять вечеров", "Не стреляйте в белых лебедей", "Кин-дза-дза", "Вечный муж", "Дым", "Кадриль", "Черный монах". Два фильма как режиссер снял сам: "Три года" по Чехову и "Позови меня в даль светлую" по Шукшину. Отмечен многими творческими премиями, также награжден орденом Почета и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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