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Владимир Машков назначен худруком "Табакерки"

Культура
6 апреля, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Машков уже выступал как театральный режиссёр, поставив на сцене Московского театра-студии Олега Табакова спектакли "Звёздный час по местному времени" и "Страсти по Бумбарашу"

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Владимир Машков

Владимир Машков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Народный артист России Владимир Машков назначен художественным руководителем московского театра-студии "Табакерка", созданного Олегом Табаковым. В пятницу актёр был представлен труппе, передаёт корреспондент ТАСС с места события.

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Владимиру Машкову 54 года. Он - актёр театра и кино, режиссёр, лауреат премий "Золотой орел", "Ника". В 1990-м году закончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). На счету Машкова около 50 фильмов, самые известные из них - "Лимита", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Американская дочь", "Экипаж", "Движение вверх".

Владимир Машков выступал и как театральный режиссёр, поставив на сцене Московского театра-студии Олега Табакова спектакли "Звёздный час по местному времени", "Страсти по Бумбарашу" и "Смертельный номер". На сцене МХТ имени А. П. Чехова поставил спектакль "№ 13", а в Театре "Сатирикон" спектакль "Трёхгрошовая опера".

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.

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