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Союз кинематографистов Петербурга останется в Доме кино и получит рассрочку по долгам

Культура
6 апреля, 10:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, апреля. /ТАСС

Стороны договорились о заключении мирового соглашения, сообщили в комитете имущественных отношений

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Петербурга не будут выселять Союз кинематографистов из Дома кино на Караванной улице после вынесения соответствующего решения суда, а также предоставят рассрочку по выплате долга в размере 3,8 млн руб. Как сообщили ТАСС в пятницу в комитете имущественных отношений, стороны планируют заключить мировое соглашение в ближайшие пару месяцев в Арбитражном суде апелляционной инстанции.

"Стороны договорились о заключении мирового соглашения, предусматривающего сохранение договорных отношений между городом и Союзом кинематографистов в отношении помещений Дома кино, а также предоставление городом рассрочки на уплату союзом взысканного судом штрафа в городской бюджет в 3,8 млн. рублей в связи с несогласованной перепланировкой помещений", - сообщили в комитете. По данным ведомства, после суда состоялась встреча сторон, направленная на урегулирование ситуации, а мировое соглашение планируют заключить в течение пары месяцев.

"По вопросу перепланировки Союз уже сейчас проводит работу по ее согласованию. При этом Дом кино под руководством союза продолжит работать на Караванной улице в обычном режиме", - подчеркнули в комитете.

Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск городского комитета имущественных отношений (КИО) о выселении Союза кинематографистов Санкт-Петербурга из здания в историческом центре города на Караванной улице за нарушение условий договора безвозмездного пользования и взыскании долгов организации. Договор с Союзом кинематографистов Петербурга был заключен в 1994 году. Исполнительный директор петербургского союза кинематографистов Александр Бабаян сообщил ТАСС, что организация рассматривает возможность заключения мирового соглашения с комитетом имущественных отношений по данному вопросу, а в случае неудачи планирует подать жалобу в вышестоящую инстанцию.

Арбитраж Петербурга в ноябре 2017 года прекратил дело о банкротстве Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, долги организации перед кредиторами в размере 52 млн рублей погасила федеральная организация - Союз кинематографистов России.

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