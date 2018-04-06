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Машков приступит к обязанностям худрука "Табакерки" 23 апреля

Культура
6 апреля, 11:05 UTC+3 МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Труппа подарила актеру символическое сердце с ключом от театра

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Народный артист РФ Владимир Машков, назначенный художественным руководителем Московского театра-студии "Табакерка", основанного Олегом Табаковым, приступит к своим обязанностям 23 апреля. Об этом сообщил в пятницу труппе заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.

Артисты встретили Машкова овацией. "У меня несложная задача, ничего неожиданного я вам не скажу, - отметил Печатников. - Не могу сказать, что мы долго рассуждали, кто может возглавить театр, основанный Олегом Табаковым. Мы решили "прописать" вам Машкова".

"Важно, чтобы мы соблюли в этом театре преемственность, - продолжил Печатников. - Я представляю человека, которого не надо представлять. Владимир Машков приступит к работе с 23 апреля, когда мы отметим 40-дневный рубеж со дня смерти Олега Табакова".

"Спасибо за доверие, за надежду, за уверенность, что мы живой, хоть и маленький театр, - сказал Владимир Машков. - Хочу, чтобы мы минутку вспомнили нашего учителя, давайте постоим и вспомним Олега Павловича".

Труппа подарила актеру символическое сердце с ключом от театра. На встречу пришла практически вся труппа театра, в том числе вдова Табакова Марина Зудина, сын артиста, тоже актер Павел Табаков.

О Машкове

Владимиру Машкову 54 года. Он - актер театра и кино, режиссер, лауреат премий "Золотой орел", "Ника". В 1990-м году закончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). На счету Машкова около 50 фильмов, самые известные из них - "Лимита", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Американская дочь", "Экипаж", "Движение вверх".

Владимир Машков выступал и как театральный режиссер, поставив на сцене Московского театра-студии Олега Табакова спектакли "Звездный час по местному времени", "Страсти по Бумбарашу" и "Смертельный номер". На сцене МХТ имени А. П. Чехова поставил спектакль "№ 13", а в Театре "Сатирикон" - спектакль "Трехгрошовая опера".

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.

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