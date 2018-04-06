Умер создатель "Могилы светлячков" Исао Такахата

ТОКИО, 6 апреля. В Японии на 83-м году жизни скончался аниматор Исао Такахата, который совместно с Хаяо Миядзаки основал знаменитую анимационную студию Ghibli. Причиной смерти режиссера стал рак легких.

Такахата основал студию Ghibli совместно с Миядзаки в 1985 году. В 1988 году он снял полнометражный мультипликационный фильм "Могила светлячков" по одноименному роману Акиюки Носаки. История повествует о судьбе мальчика и его сестры в последние месяцы Второй мировой войны. Картина была высоко оценена критиками и удостоилась нескольких международных наград, включая Гран-при Московского международного фестиваля фильмов для детей и юношества. Такахата был также известен как продюсер известной картины Миядзаки "Навсикая из долины ветров" (1984).

"У него всегда был огромный фронт работы, и для всех нас это огромная потеря", - отметил в связи с кончиной Такахаты продюсер студии Ghibli Тоси Судзуки. Одной из самых известных в самой Японии работ мультипликатора является телевизионный сериал "Хайди - девочка Альп", снятый в 70-х годах.