Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер создатель "Могилы светлячков" Исао Такахата

Культура
6 апреля, 11:09 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Такахата основал анимационную студию Ghibli совместно с Хаяо Миядзаки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Исао Такахата

Исао Такахата

© EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI

ТОКИО, 6 апреля. В Японии на 83-м году жизни скончался аниматор Исао Такахата, который совместно с Хаяо Миядзаки основал знаменитую анимационную студию Ghibli. Причиной смерти режиссера стал рак легких.

Такахата основал студию Ghibli совместно с Миядзаки в 1985 году. В 1988 году он снял полнометражный мультипликационный фильм "Могила светлячков" по одноименному роману Акиюки Носаки. История повествует о судьбе мальчика и его сестры в последние месяцы Второй мировой войны. Картина была высоко оценена критиками и удостоилась нескольких международных наград, включая Гран-при Московского международного фестиваля фильмов для детей и юношества. Такахата был также известен как продюсер известной картины Миядзаки "Навсикая из долины ветров" (1984).

"У него всегда был огромный фронт работы, и для всех нас это огромная потеря", - отметил в связи с кончиной Такахаты продюсер студии Ghibli Тоси Судзуки. Одной из самых известных в самой Японии работ мультипликатора является телевизионный сериал "Хайди - девочка Альп", снятый в 70-х годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
3
Золотовицкий приветствовал назначение Машкова худруком "Табакерки"
4
DM: две морские свинки в доме Скрипаля погибли, кота усыпили ветеринары
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Британский посол в ФРГ не смог ответить на вопросы о наличии доказательств в деле Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости