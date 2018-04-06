Золотовицкий приветствовал назначение Машкова худруком "Табакерки"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в беседе с ТАСС пожелал удачи народному артисту России Владимиру Машкову на посту художественного руководителя московского театра-студии "Табакерка", созданного Олегом Табаковым.

О назначении Машкова труппе театра было объявлено в пятницу.

"[Машков] мой прекрасный товарищ, талантливый человек. Я ему желаю удачи, успеха и процветания, которое и было в "Табакерке" всегда", - сказал Золотовицкий.

Он также подчеркнул разносторонность таланта Машкова. "Володя - прекрасный режиссер, делал неплохие спектакли в "Табакерке" в том числе: "Смертельный номер", "Страсти по Бумбарашу". В МХТ он делал "№13", и фильмы он снимал. Вообще он разносторонний, умный человек, у него и образование прекрасное", - заметил ректор Школы студии МХАТ.

Владимиру Машкову 54 года. Он - актер театра и кино, режиссер, лауреат премий "Золотой орел", "Ника". В 1990-м году закончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). На счету Машкова около 50 фильмов, самые известные из них - "Лимита", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Американская дочь", "Экипаж", "Движение вверх".

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ им. Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.