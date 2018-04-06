Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Золотовицкий приветствовал назначение Машкова худруком "Табакерки"

Культура
6 апреля, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Ректор Школы-студии МХАТ отметил разносторонность таланта артиста

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в беседе с ТАСС пожелал удачи народному артисту России Владимиру Машкову на посту художественного руководителя московского театра-студии "Табакерка", созданного Олегом Табаковым.

О назначении Машкова труппе театра было объявлено в пятницу.

"[Машков] мой прекрасный товарищ, талантливый человек. Я ему желаю удачи, успеха и процветания, которое и было в "Табакерке" всегда", - сказал Золотовицкий.

Он также подчеркнул разносторонность таланта Машкова. "Володя - прекрасный режиссер, делал неплохие спектакли в "Табакерке" в том числе: "Смертельный номер", "Страсти по Бумбарашу". В МХТ он делал "№13", и фильмы он снимал. Вообще он разносторонний, умный человек, у него и образование прекрасное", - заметил ректор Школы студии МХАТ.

Владимиру Машкову 54 года. Он - актер театра и кино, режиссер, лауреат премий "Золотой орел", "Ника". В 1990-м году закончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). На счету Машкова около 50 фильмов, самые известные из них - "Лимита", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Американская дочь", "Экипаж", "Движение вверх".

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ им. Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Олег Табаков
Персоны
Табаков, Олег Павлович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Лобов официально исключен из турнира UFC в Нью-Йорке из-за нападения на автобус
3
Золотовицкий приветствовал назначение Машкова худруком "Табакерки"
4
DM: две морские свинки в доме Скрипаля погибли, кота усыпили ветеринары
5
Постпред США при ООН заявила, что Москва никогда не будет другом Вашингтона
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Британский посол в ФРГ не смог ответить на вопросы о наличии доказательств в деле Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости