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Машков не исключил, что будет ставить в "Табакерке" собственные спектакли

Культура
6 апреля, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Новый худрук отметил, что готов озвучить конкретные планы после того, как побеседует с актерами

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Народный артист РФ Владимир Машков, назначенный художественным руководителем Московского театра-студии "Табакерка", основанного Олегом Табаковым, не исключил, что будет работать в театре и в качестве режиссера. Об этом Машков сказал в пятницу журналистам после сообщения о его назначении.

Отвечая на вопрос ТАСС, будет ли он ставить спектакли в "Табакерке", Машков отметил: "Наверняка". При этом он отказался подробно рассказать о своих планах. "Хочу заниматься тем, что происходит здесь и сейчас", - пояснил Машков, добавив, что конкретные планы будет готов озвучить после того, "как выключат камеры", и он побеседует с актерами.

"А пока - секрет", - сказал Машков. Он отметил, что хочет "продолжить дело своего великого учителя", добавив, что они много говорили с Табаковым о его театральной школе. На вопрос, волнуется ли он, Машков ответил: "Я не волнуюсь, я максимально сосредоточен, выхода у нас нет".

Машков приступит к обязанностям худрука 23 апреля. Критиков, которые уже начали обсуждать его назначение на пост худрука, он призвал: "Ничего не принимать и не отвергать, просто прислушаться к тому, что происходит". Актер добавил, что Олег Табаков "удивительные источники накопал, если их затоптать - их не будет".

О Машкове

Владимиру Машкову 54 года. Он - актер театра и кино, режиссер, лауреат премий "Золотой орел", "Ника". В 1990-м году закончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). На счету Машкова около 50 фильмов, самые известные из них - "Лимита", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Американская дочь", "Экипаж", "Движение вверх".

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.

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