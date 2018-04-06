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Зудина: Машков совершил мужской поступок, согласившись стать худруком "Табакерки"

Культура
6 апреля, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Актриса выразила мнение, что с новым художественным руководителем театр "ждет новый виток, новая жизнь"

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Народный артист России Владимир Машков, согласившись стать художественным руководителем основанного Олегом Табаковым Московского театра-студии "Табакерка", совершил мужской поступок. Такое мнение выразила в беседе с журналистами вдова Табакова Марина Зудина.

"Не могу сказать, что это было ожидаемое назначение, но я надеялась, что Володя согласится, это решение очень мужское, - сказала Зудина. - Он человек успешный, у него много своих планов, думаю, что он согласился из любви к учителю, к Олегу Павловичу".

Актриса добавила, что у Табакова и Машкова была "связь очень человеческая, душевная". По словам Зудиной, они часто созванивались, Олег Павлович постоянно просил Машкова что-нибудь поставить в его театрах. "Володя жил своей жизнью, гораздо проще реализовывать собственные проекты, чем взять на себя ответственность за театр, - отметила Зудина. - Так что Володя сделал мужской поступок, а мне стало спокойнее".

"Надеюсь, что "Табакерку" ждет новый виток, новая жизнь, - продолжила актриса. - Володя очень всеми качествами, необходимыми для этой должности. Это правильное назначение, грамотное в человеческом плане".

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