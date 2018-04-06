"Мария Магдалина" с чернокожим апостолом Петром: зачем Голливуд переосмысляет Библию

Мария из селения Магдала (Руни Мара), несмотря на то что живет в новозаветные времена, упирается и не хочет следовать вековым устоям, то есть выходить замуж, а в свободное от этого время ловит рыбу. Все меняет прибывший в ее края странный бородатый мужчина (Хоакин Феникс), который умеет одним взглядом излечивать косоглазых. Мария уходит за ним вместе с его последователями.

Среди них чернокожий Петр (Чиветель Эджиофор из "12 лет рабства"), некий Матфей, а также милый парень, потерявший в результате засухи и голода беременную жену, про которого быстро становится понятно, что хорошо его история не закончится, потому что имя его Иуда Искариот.

YouTube/Universal Pictures Russia

Собственно, концовку этой истории знают абсолютно все, ничего не проспойлеришь. Казалось бы, идеальный материал для эзотерического кино, неожиданного и философского. Но без какого-либо переосмысления такое библейское кино будет выглядеть банальным, особенно после брутальных "Страстей Христовых".

Что ж, подобные мысли не посетили режиссера Гарта Дэвиса, который прославился в основном на прошлом "Оскаре", где был аж шесть раз номинирован и везде пролетел фильм "Лев". "Лев" был, без прикрас, чудовищен: там Дев Патель, главный после "Миллионера из трущоб" молодой индиец Голливуда, искал свою потерянную в детстве маму при помощи панорам в картах Google (и это был главный сюжетный поворот фильма, да-да). Там же играла и Руни Мара, которая изображала безликую подружку главного героя.

На ту же роль, по факту, Дэвис позвал Руни Мару и в этот раз. Быстро оказывается, что, несмотря на заявленный уже в названии картины женский взгляд на историю Христа, именно он является центральным персонажем этого высоколобого, но выспреннего и пустого фильма. Все, что он делает, — это медленно ходит, чуть ли не пошатываясь, и изредка творит не самые убедительные чудеса: например, ложится с, казалось бы, только что умершим человеком, и тому враз становится лучше.

Хоакин Феникс, который, кстати говоря, давно преодолел возраст Христа (ему уже 43), сыграл Иисуса, кажется, не приходя в сознание: он демонстрирует что-то среднее между предсмертным Куртом Кобейном и Ошо — депрессивного мужчину со спутанными длинными волосами, который говорит банальные вещи и в целом отрабатывает номер: проповедует, орет на торговцев в храме, наконец, отмучивается на кресте.

Но в любом случае Иисус выглядит неподобающе: кажется, что авторы намекали, будто христианский мессия — всего лишь один из лидеров многочисленных мутных культов двухтысячелетней давности. И это совершенно не совпадает с той патетичной интонацией, с которой режиссер рассказывает эту историю. И Мария Магдалина, которая по идее должна была бы сама быть главной героиней, и апостолы лишь гуляют с отсутствующими лицами по однообразному гористому ландшафту (снимали, разумеется, не на Ближнем Востоке, а в Италии), хотя лица-то подразумевались, очевидно, одухотворенные.

В общем, повторился случай "Льва", и именно поэтому, видимо, Дэвис снова позвал любимую Руни Мару, которой у него даже играть ничего не надо (она и так выглядит достаточно болезненно и депрессивно, чтобы изображать требуемую Дэвисом глубокомысленность): режиссер, как и в своем игровом полнометражном дебюте, тужится изобразить, что он на самом деле был очень вдохновлен своим библейским материалом, но при этом очень заметно, что ему все равно. Например, он повносил в сюжет немало изменений.

Но эти неканоничные модификации выглядят чужеродными и хаотичными. Почему на роль апостола Петра он взял чернокожего Чиветеля Эджиофора, который при этом, как и все остальные намного менее известные актеры, лишь оглядывает окрестности и отпускает глуповатые реплики в духе "Мы должны верить"? Зачем Иуде придумали мотивацию для его знаменитого предательства? Неясно.

Кроме того, спасение для себя Дэвис все же ищет в теме феминизма: все-таки ему повезло, у него сильная женская героиня в центре фильма. Но все ее желание бороться за права женщин в ту эпоху, когда и понятия такого, как права каких-то там женщин, в природе не было, проявляется лишь в единственной сцене.

Там Мария стоит перед толпой девушек в платках в очередном населенном пункте посреди пустыни, и одна из них пересказывает ей историю о некоей девушке, над которой надругались, а потом утопили. История, конечно, не из веселых, но дальше роль Руни Мары ограничивается тем, что она смотрит на Иисуса пустым взглядом, и все. В чем резон был фокусироваться тогда на этой библейской героине?

Наконец, вызывающе смазанная концовка с непонятным воскрешением (в целом неясно, восстал он вообще из мертвых или просто приснился своим апостолам с расстройства) довершает гнетущее впечатление. Мария Магдалина произносит почти издевательскую фразу "Мы не можем понять то, что находится за пределами нашего понимания" (дубляж, кстати, ужасный), и фильм, слава Богу, заканчивается.

В прокате с 5 апреля.

Егор Беликов