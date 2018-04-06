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Медведев поздравил актера Станислава Любшина с юбилеем

Культура
6 апреля, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Любшин снялся в более чем 100 фильмах, в числе которых, "Застава Ильича" и "Кин-дза-дза"

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил актера Станислава Любшина с 85-летием. Текст телеграммы размещен в пятницу на сайте кабмина.

"Особый актерский дар, широкий творческий диапазон, беспредельная откровенность и на сцене, и в кадре помогают Вам быть органичным и убедительным. У каждого зрителя появился свой любимый образ Станислава Любшина. И сегодня многочисленные поклонники вашего искусства специально приходят в театр, чтобы увидеть спектакли с вашим участием, получить незабываемые впечатления от вдохновенной игры", - говорится в сообщении.

В 1959 году Любшин окончил Щепкинское училище и получил приглашение сразу в 27 театров. Работал в "Современнике", Театре на Таганке, Театре имени Ермоловой, Театре на Малой Бронной. С 1980 года актер работает в Московском Художественном театре имени Чехова.

Любшин снялся в более чем 100 фильмах, в числе которых такие известные, как "Застава Ильича", "Щит и меч", "Альпийская баллада", "Пять вечеров", "Не стреляйте в белых лебедей", "Кин-дза-дза", "Вечный муж", "Дым", "Кадриль", "Черный монах". Два фильма как режиссер снял сам: "Три года" по Чехову и "Позови меня в даль светлую" по Шукшину. Отмечен многими творческими премиями, также награжден орденом Почета и орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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