СМИ: премьера новой части "Звездных войн" состоится на Каннском кинофестивале

ТАСС, 6 апреля. Премьера фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории" (Solo: A Star Wars Story) состоится на 71-м Каннском кинофестивале, который пройдет 8-19 мая в городе Канн. Об этом сообщил в четверг журнал Variety.

По его данным, новый спин-офф будет показан на фестивале 15 мая. Выход его на мировые экраны ожидается 25 мая. Это уже третий фильм вселенной "Звездных войн", который будет представлен в Канне: в 2002 году на 55-м Каннском кинофестивале состоялась премьера картины "Звездные войны: Эпизод 2 - Атака клонов" (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones), а три года спустя на 58-м по счету фестивале - киноленты "Звездные войны: Эпизод 3 - Месть ситхов" (Star Wars. Episode III. Revenge of the Sith).

Картина "Хан Соло: Звездные войны. Истории" является вторым по счету спин-оффом серии "Звездных войн". В 2016 году в прокат вышло первое такое ответвление - кинолента "Изгой-один. Звездные войны. Истории" (Rogue One: A Star Wars Story).

Оригинальная трилогия "Звездных войн" режиссера Джорджа Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х он решился на перезапуск франшизы, сняв три фильма о событиях, предшествовавших действию первых трех эпизодов.

В 2012 году компания Лукаса Lucasfilm была приобретена одной из крупнейших мировых киностудий Disney. В 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens), которому удалось собрать по всему миру более $2 млрд. В прошлом году вышла картина "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи" (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi), собравшая $1,3 млрд.

Премьера полноценного девятого эпизода запланирована на 2019 год.