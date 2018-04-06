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Путин рассказал о культурном коде россиян, который обогащается из поколения в поколение

Культура
6 апреля, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Президент считает, что каждое поколение добавляет маленькую частичку в код, которая делает его еще более мощным

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что всех россиян отличает особый культурный код, который с каждым новым поколением становится все богаче.

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"Практически каждый из награжденных сегодня говорил о своей семье, о своих учителях, говорил о детях, - отметил Путин на церемонии вручения премий президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей. - Первый наш лауреат замечательные слова сказал о нашем коде, который делает нас особенными. Этот код складывается из поколения в поколение".

Российский лидер считает, что каждое поколение добавляет маленькую частичку в этот код, которая делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным и вы вносите в это огромный вклад. "Большое вам спасибо", - сказал Путин.

Одна из лауреаток премии президента, награжденная за вклад в развитие анимационного искусства, режиссер Дина Великовская обратила внимание на то, что без поддержки государства было бы трудно сохранить огромное наследие российских художников-аниматоров. "Столько поколений людей выросло на этом кино. Мы ведь разговариваем фразами из анимационного кино, это какие-то коды, которые делают нас особенными", - сказала она.

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