Путин рассказал о культурном коде россиян, который обогащается из поколения в поколение

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что всех россиян отличает особый культурный код, который с каждым новым поколением становится все богаче.

"Практически каждый из награжденных сегодня говорил о своей семье, о своих учителях, говорил о детях, - отметил Путин на церемонии вручения премий президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей. - Первый наш лауреат замечательные слова сказал о нашем коде, который делает нас особенными. Этот код складывается из поколения в поколение".

Российский лидер считает, что каждое поколение добавляет маленькую частичку в этот код, которая делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным и вы вносите в это огромный вклад. "Большое вам спасибо", - сказал Путин.

Одна из лауреаток премии президента, награжденная за вклад в развитие анимационного искусства, режиссер Дина Великовская обратила внимание на то, что без поддержки государства было бы трудно сохранить огромное наследие российских художников-аниматоров. "Столько поколений людей выросло на этом кино. Мы ведь разговариваем фразами из анимационного кино, это какие-то коды, которые делают нас особенными", - сказала она.