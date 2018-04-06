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Путин создал Фонд по сохранению Соловецкого архипелага

Культура
6 апреля, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Имущество организации сформируют за счет федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Его сопредседателями назначили премьер-министра Дмитрия Медведева и патриарха Кирилла. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

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"В целях сохранения духовного, культурного, природного наследия и развития инфраструктуры Соловецкого архипелага постановляю считать целесообразным создание Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, а также оказание ему государственной поддержки", - говорится в тексте указа.

Документ устанавливает, что учредителем Фонда является правительство РФ. Имущество Фонда формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством РФ. Структура обеспечит проведение и финансирование работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту коммуникаций, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры островов, а также работы по сохранению и реставрации расположенных там объектов культурного наследия.

Высшим коллегиальным органом Фонда станет его совет. Путин распорядился назначить его председателем Михаила Фрадкова.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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