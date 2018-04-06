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Музыкальный фестиваль в Иркутске начался с уличного шествия джазменов

Культура
6 апреля, 18:34 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 6, апреля. /ТАСС

Участниками мероприятия станут музыканты из США, Франции, Германии и России

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ИРКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Необычным концертом джазовых музыкантов под открытым небом открылся в пятницу в Иркутске Международный музыкальный фестиваль "Джаз на Байкале", передает корреспондент ТАСС.

"Нам это напоминает Новый Орлеан. Этот портовый город был одним из крупных центров, где формировались традиции джаза, где он выходил на улицы, стараясь вовлечь в свои ритмы как можно большое людей", - сказал организатор фестиваля, иркутский джазмен Александр Филиппов.

И в месте проведения, и в программе фестиваля на этот раз достаточно отсылок к истории. "За несколько дней мы постараемся показать гостям фестиваля всю ретроспективу джаза за 100 лет - от современных находок до классики начала XX века. В этом нам помогут звезды фестиваля, два сильнейших американских музыканта - Клаудия Элиаза и Квентин Мур", - отметил Филиппов.

По его словам, еще одной особенностью встречи поклонников джаза на Байкале станет рекордной количество участников - около 200 человек - детско-юношеского конкурса Jazz кids. Конкурс дает возможность выступить молодым музыкантам на одной сцене с мэтрами. Несколько лет назад его призером стал инструментальный ансамбль иркутских школьников Jazz Friends, сейчас участники коллектива выступают в основной программе фестиваля на одной сцене с известными музыкантами.

"Достижения конкурса Jazz кids были замечены мировым джазовым сообществом, и недавно к нам поступило предложение от ЮНЕСКО взять конкурс под патронат. Для нас это открывает большие перспективы в части привлечения в состав жюри мировых звезд", - добавил организатор фестиваля.

XIII Международный фестиваль "Джаз на Байкале" продлится с 6 по 9 апреля. Его участниками станут музыканты из США, Франции, Германии и Санкт-Петербурга.

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