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На выставке в Петербурге представили фотографии кафе "Сайгон"

Культура
6 апреля, 21:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, апреля. /ТАСС

Посетителями кафе, которое работало в 1960-1980-е годы, были Сергей Довлатов, Иннокентий Смоктуновский, Виктор Цой и Борис Гребенщиков

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Фотоснимки знаменитого кафе "Сайгон" на Невском проспекте, где на протяжении двух с половиной десятилетий собирались представители ленинградского андеграунда, показали на выставке в бывшем помещении кафе, открывшейся в пятницу в Петербурге.

"Это место историческое. Люди, которые здесь бывали, составляют гордость нашей страны", - сказал на открытии фотограф Владимир Пешков, авторские работы которого составили основную часть экспозиции.

По его признанию, демонстрируемые фотографии - это немногие свидетельства, оставшиеся от его прежнего собрания снимков, сделанных в "Сайгоне" и рядом с ним. "Большинство фотографий были либо подарены, либо проданы", - сказал Пешков.

Вторая часть выставки, получившей название "Сайгон жив", представлена двумя коллажами из карточек, сделанных фотографом Сергеем Семеновым.

Кафе с неофициальным названием "Сайгон" существовало в 1960-1980-е годы на углу Невского и Владимирского проспектов в здании прежней гостиницы "Москва" в центре Ленинграда. В его стенах собирались представители искусства, не получившие официального признания в СССР.

В разные годы в "Сайгоне" бывали музыканты Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Константин Кинчев, Олег Гаркуша, Юрий Шевчук, Сергей Курехин, Александр Васильев, Михаил Науменко. "Сайгон" упоминается в песнях, написанных многими из них. Также среди посетителей кафе были актер театра и кино Иннокентий Смоктуновский, фотограф и художник Борис Смелов, художник Михаил Шемякин, писатель и журналист Сергей Довлатов и многие другие.

Популярное среди творческой интеллигенции Ленинграда заведение просуществовало до 1989 года. В настоящее время на его месте располагается бар при отеле Radisson Royal St.Petersburg. В центре Петербурга в последние годы действует сеть баров под вывеской "Сайгон", однако к историческому "предшественнику" они отношения не имеют.

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Персоны
Шевчук, Юрий Юлианович Цой, Виктор Робертович Довлатов, Сергей Донатович Смоктуновский, Иннокентий Михайлович
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