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В Махачкале обсудили проведение Всемирного парамузыкального фестиваля в столице Дагестана

Культура
6 апреля, 23:12 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 6, апреля. /ТАСС

Постоянными участниками мероприятия являются представители Аргентины, Белоруссии, Италии, Китая и Чехии

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МАХАЧКАЛА, 6 апреля. /ТАСС/. Десятый Всемирный парамузыкальный фестиваль пройдет в столице Дагестана Махачкале в сентябре текущего года. Подготовку к проведению юбилейного Парамузыкального фестиваля обсудили на совещании в пятницу под руководством первого зампредседателя правительства республики Анатолия Карибова, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Сегодня первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов провел совещание по организационным вопросам проведения X Всемирного парамузыкального фестиваля. Было отмечено, что открытие фестиваля в Русском драматическом театре им. М. Горького запланировано на сентябрь текущего года", - сообщили в пресс-службе.

Карибов рассказал, что в прошлые годы фестиваль проходил в Москве, Брянске, Калуге, Саранске, Ярославле и других городах. Постоянными участниками фестиваля стали представители Аргентины, Белоруссии, Италии, Китая, Чехии. "Всемирный парамузыкальный фестиваль в Махачкале будет юбилейным, и очень важно провести его на высоком уровне", - сказал Карибов.

Музыкальные состязания пройдут по 16 номинациям, в числе которых пение (академическое, народное, эстрадно-джазовое, жестовое), художественное слово, фортепиано, струнные, народные, ударные, медные и деревянные духовые инструменты, современный, классический, народный и дуэтный танец, танец на колясках, сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, основная цель фестиваля - демонстрация равных возможностей человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия.

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