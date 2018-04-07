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Сильвестр Сталлоне открыл памятную доску на статуе Рокки Бальбоа в Филадельфии

Культура
7 апреля, 4:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, апреля. /ТАСС

Актер рассказал, что доска была изготовлена еще 12 лет назад, но позже потеряна

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Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

© Richard Shotwell Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Голливудский актер Сильвестр Сталлоне и мэр Филадельфии (штат Пенсильвания) Джим Кенни в пятницу в торжественной обстановке открыли мемориальную доску на пьедестале бронзовой скульптуры, изображающей киногероя Рокки Бальбоа. Совместный снимок исполнителя и градоначальника у статуи, ставшей визитной карточкой города, размещен в Twitter Кенни.

"Мы всегда рады приветствовать Сильвестра Сталлоне в Филадельфии. Слай, который по-прежнему боксирует, был так щедр, что не пожалел своего времени на общение со своими поклонниками у статуи Рокки сегодня!" - написал мэр.

"Мы открыли мемориальную доску, изготовленную для этой статуи 12 лет назад. Можете не верить, но она [доска] была потеряна, - заявил актер в видео, размещенном в его Instagram. - Что же, ее нашли, и я хочу поблагодарить мэра Джима Кенни и его сотрудников, управление полиции Филадельфии и, конечно же, верных поклонников, пришедших, несмотря на холод".

This is the plaque from the dedication today!

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

Речь идет об одном из памятников, отлитых для съемок фильма "Рокки 3" (Rocky 3, 1982), третьей части саги о знаменитом боксере. По сюжету ленты, в честь Рокки на верхней площадке лестницы, ведущей к Художественному музею Филадельфии, воздвигают памятник. Место для установки было выбрано не случайно: в первой серии франшизы во время тренировки Рокки взбегает по этой 72-ступенчатой лестнице наверх. Этот эпизод стал одним из самых известных в фильме, кадр из него использовался при создании многочисленных постеров картины.

После окончания съемок статуя некоторое время простояла перед музеем, а потом была демонтирована и перенесена в другое место. Позже ее вернули обратно, но установили не на вершине лестницы, а внизу и чуть сбоку от нее. Ныне она пользуется большой популярностью у туристов и поклонников фильма, которые приезжают в Филадельфию, чтобы сфотографироваться с ней.

Всего для съемок фильма скульптор Томас Шомберг изготовил три статуи: вторая из них находится в музее спорта в Сан-Диего (Калифорния), а для третьей места так и не нашлось. Несколько раз ее выставляли на интернет-аукционе eBay, однако за предложенную цену (от $1 до 3 млн) ее так никто и не купил. В ноябре 2017 года аукционный дом SCP Auctions объявил, что неизвестный покупатель приобрел статую за $403 тыс. Его имя оставалось неизвестным, пока Сталлоне не опубликовал фотографию, где он стоит около этой бронзовой фигуры у себя дома вместе со своим другом и коллегой Арнольдом Шварценеггером.

Well look who drop by on Christmas! @schwarzenegger always fills the room with positive energy!

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

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Персоны
Сталлоне, Сильвестр Шварценеггер, Арнольд
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