Сильвестр Сталлоне открыл памятную доску на статуе Рокки Бальбоа в Филадельфии

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Голливудский актер Сильвестр Сталлоне и мэр Филадельфии (штат Пенсильвания) Джим Кенни в пятницу в торжественной обстановке открыли мемориальную доску на пьедестале бронзовой скульптуры, изображающей киногероя Рокки Бальбоа. Совместный снимок исполнителя и градоначальника у статуи, ставшей визитной карточкой города, размещен в Twitter Кенни.
"Мы всегда рады приветствовать Сильвестра Сталлоне в Филадельфии. Слай, который по-прежнему боксирует, был так щедр, что не пожалел своего времени на общение со своими поклонниками у статуи Рокки сегодня!" - написал мэр.
We always enjoy welcoming Sylvester Stallone back to Philadelphia! Sly is still punching — and was very generous with his time with all the fans at the Rocky statue today! pic.twitter.com/EeahSJ1hKn— Jim Kenney (@PhillyMayor) 6 April 2018
"Мы открыли мемориальную доску, изготовленную для этой статуи 12 лет назад. Можете не верить, но она [доска] была потеряна, - заявил актер в видео, размещенном в его Instagram. - Что же, ее нашли, и я хочу поблагодарить мэра Джима Кенни и его сотрудников, управление полиции Филадельфии и, конечно же, верных поклонников, пришедших, несмотря на холод".
This is the plaque from the dedication today!
Речь идет об одном из памятников, отлитых для съемок фильма "Рокки 3" (Rocky 3, 1982), третьей части саги о знаменитом боксере. По сюжету ленты, в честь Рокки на верхней площадке лестницы, ведущей к Художественному музею Филадельфии, воздвигают памятник. Место для установки было выбрано не случайно: в первой серии франшизы во время тренировки Рокки взбегает по этой 72-ступенчатой лестнице наверх. Этот эпизод стал одним из самых известных в фильме, кадр из него использовался при создании многочисленных постеров картины.
После окончания съемок статуя некоторое время простояла перед музеем, а потом была демонтирована и перенесена в другое место. Позже ее вернули обратно, но установили не на вершине лестницы, а внизу и чуть сбоку от нее. Ныне она пользуется большой популярностью у туристов и поклонников фильма, которые приезжают в Филадельфию, чтобы сфотографироваться с ней.
Всего для съемок фильма скульптор Томас Шомберг изготовил три статуи: вторая из них находится в музее спорта в Сан-Диего (Калифорния), а для третьей места так и не нашлось. Несколько раз ее выставляли на интернет-аукционе eBay, однако за предложенную цену (от $1 до 3 млн) ее так никто и не купил. В ноябре 2017 года аукционный дом SCP Auctions объявил, что неизвестный покупатель приобрел статую за $403 тыс. Его имя оставалось неизвестным, пока Сталлоне не опубликовал фотографию, где он стоит около этой бронзовой фигуры у себя дома вместе со своим другом и коллегой Арнольдом Шварценеггером.
Well look who drop by on Christmas! @schwarzenegger always fills the room with positive energy!