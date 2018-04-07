В Казани 13-летний пианист открыл "Рахлинские сезоны", исполнив концерт Бетховена

КАЗАНЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Дмитрий Ишханов, 13-летний пианист, исполнил концерт Бетховена №2 для фортепиано с оркестром на открытии VIII международного фестиваля "Рахлинские сезоны" в Казани. Этот молодой музыкант уже титулованный и известный в Европе, рассказал ТАСС главный дирижер Государственного симфонического оркестра (ГСО) Татарстана Александр Сладковский.

"Приглашением Димы я хотел показать, что существует не только Москва, Санкт-Петербург, Казань, существуют еще другие школы, другие направления. Я хотел бы показать этого молодого музыканта, совершенно очаровательного (…) И то, что представляем совершено юных музыкантов в рамках этого фестиваля, говорит о преемственности и о том, что мы эти традиции сохраняем и передаем это все тем молодым музыкантам, которые достойны выступать на этой сцене с нашим оркестром", - отметил Сладковский.

Дмитрий Ишханов родился в 2005 году в Москве, в 2008 году переехал с семьей на Мальту, и с 2009 года живет в Германии. Казань - это первый российский город, в котором он побывал кроме столицы РФ. "Очень здесь красиво, красивый Кремль, церкви. Дирижер мне очень нравится и очень оркестр приятный, когда все русские тоже приятно" - поделился Дмитрий впечатлениями с журналистами.

В завершение первого дня фестиваля ГСО Татарстана впервые в концертном исполнении сыграет Симфонию №8 до минор Шостаковича. По словам Сладковского, это - одно из самых сложных как для восприятия, так и исполнения произведений в мировой культуре.

Фестиваль продлится до 20 апреля, в его рамках исполнят произведения В. Моцарта, Ф. Пуленка, С. Франка, А. Дворжака, Ф. Шопена, К. Сен-Санса, К. Дебюсси и других классических композиторов.

Фестиваль "Рахлинские сезоны" основан Александром Сладковским в 2011 году и посвящен памяти советского дирижера, первого художественного руководителя и главного дирижера татарстанского оркестра, Натана Рахлина, который руководил Госоркестром Татарстана с 1966 по 1979 годы.