Юлия Самойлова в свой день рождения представила поклонникам конкурсную песню Евровидения

НЕМЧИНОВКА /Московская область/, 7 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Российская певица Юлия Самойлова в субботу впервые исполнила для поклонников песню I Won't Break! (в переводе с английского - "Я не сломаюсь"), с которой представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в мае в Лиссабоне. Как передает корреспондент ТАСС, традиционная московская пре-пати конкурса в подмосковном ТРК "Vegas Кунцево" собрала около тысячи фанатов Евровидения, а также участников конкурса разных лет.

Российская певица вышла на сцену в день своего 29-летия. По этому поводу для Самойловой вынесли именинный торт со свечами, а сотни зрителей спели традиционную Happy Birthday To You ("С днем рождения тебя").

Конкурсную песню публика встретила аплодисментами. За презентацией наблюдал и соавтор композиции Леонид Гуткин.

"В 2015 году на Евровидении в Вене Польшу представляла певица Моника Кушинская, которая попала в аварию и поэтому выступала на инвалидном кресле, - рассказал Гуткин об истории создания песни. - Мне попалось ее интервью, в котором она рассказывала, что самым сложным был эмоциональный факт ее возвращения, что было очень сложно не сломаться. Вот это "не сломаться" меня зацепило, и я поделился идеей с ребятами, рассказал Юлии, и она загорелась".

По его словам, "очень важно, когда исполнитель пропускает песню через себя, а не просто номинально хорошо ее поет, озвучивает". "Юля вошла в резонанс, и нам было легко работать в студии. Надеюсь, что ей будет так же легко выступать вживую", - отметил Гуткин.

На сцене с конкурентами

На сцене в этот вечер выступили и участники предстоящего Евровидения от других стран: группа DoReDos из Молдавии, певица Aisel из Азербайджана, мальтийская исполнительница Christabelle и певец Севак Ханагян из Армении.

Представительница России призналась, что не задумывается о конкуренции. "Я никогда никого не рассматриваю как конкурента. Самое важное, что зависит от меня, - это достойно спеть", - подчеркнула она.

В числе лично своих фаворитов на конкурсе певица назвала представителей Бельгии и Израиля, а также оценила песню DoReDos "My Lucky Day", написанную Филиппом Киркоровым для молдавской группы. "Это жар, безудержная энергия! Молдавия - это горячая кровь, а Филипп Киркоров из такой же горячей Болгарии - два огня вместе", - отметила она.

Киркоров, приехавший в этот вечер лично представить своих протеже, ответно оценил работу Самойловой. "Каждая страна выбрала лучшую песню, - подчеркнул он. - Юля выстрадала в прошлом году очень серьезную травлю, несправедливую. В этом году справедливость восторжествовала, Юля едет представлять свою страну".

Конкурс песни Евровидение-2018 пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, - 10 мая, а финал - 12 мая.

Россия в 2017 году не принимала участие в конкурсе, так как Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну на три года из-за ее выступления в 2015 году на концерте в Крыму. Первый канал в связи с этим запретом принял решение отказаться от трансляции конкурса и снова выдвинул кандидатуру Самойловой на конкурс в 2018 году.