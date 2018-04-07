Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Филипп Киркоров представил участников Евровидения от Молдавии

Культура
7 апреля, 21:35 UTC+3 НЕМЧИНОВКА /Корр. ТАСС, Анастасия Силкина

Российский певец является соавтором песни My Lucky Day, с которой группа DoReDos выступит на конкурсе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Филипп Киркоров и группа DoReDoS

Филипп Киркоров и группа DoReDoS

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

НЕМЧИНОВКА /Московская область/, 7 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Российский певец и продюсер Филипп Киркоров в субботу представил молдавскую группу DoReDos - своих подопечных на конкурсе Евровидение, который пройдет в мае в Лиссабоне. Музыканты приняли участие в традиционной пре-пати конкурса в подмосковном ТРК "Vegas Кунцево", передает корреспондент ТАСС.

"Я волнуюсь, как автор песни, - признался журналистам Киркоров. - Вообще это исторический момент: русский композитор написал песню для Молдовы. Такая коллаборация впервые".

Композицию My Lucky Day Киркоров написал в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом.

Российский артист отметил, что DoReDos уже известны по конкурсу "Новая волна", в котором одержали победу в 2017 году. "Мы подружились, и вот сегодня они здесь, в Москве", - добавил Киркоров.

Группа DoReDos была создана в 2011 в городе Рыбница. Ее участники - Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Трио участвовало в ряде международных конкурсов, в 2017 году группа стала победителем фестиваля "Новая волна" в Сочи. За этот успех президент Молдавии Игорь Додон удостоил их звания заслуженных артистов республики.

Киркоров уже помогал готовиться к Евровидению представителю Белоруссии Дмитрию Колдуну в 2007 году, Ани Лорак из Украины в 2008, Сергею Лазареву и сестрам Толмачевым, представлявшим Россию в 2016 и 2014 годах соответственно.

Евровидение в Португалии

Конкурс песни Евровидение-2018 пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, - 10 мая, а финал - 12 мая.

Россию представит Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Клип на композицию, размещенный на официальном канале конкурса Евровидение в YouTube 11 марта, уже набрал более 1,6 млн просмотров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь Киркоров, Филипп Бедросович
Страны
Россия Молдавия Португалия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
3
Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля
4
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей визы
5
Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере, три человека погибли
6
Ильхам Алиев: наши личные отношения с Путиным способствуют укреплению взаимопонимания
7
СМИ: руководитель аппарата Белого дома пригрозил Трампу подать в отставку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости