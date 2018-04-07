Филипп Киркоров представил участников Евровидения от Молдавии

НЕМЧИНОВКА /Московская область/, 7 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Российский певец и продюсер Филипп Киркоров в субботу представил молдавскую группу DoReDos - своих подопечных на конкурсе Евровидение, который пройдет в мае в Лиссабоне. Музыканты приняли участие в традиционной пре-пати конкурса в подмосковном ТРК "Vegas Кунцево", передает корреспондент ТАСС.

"Я волнуюсь, как автор песни, - признался журналистам Киркоров. - Вообще это исторический момент: русский композитор написал песню для Молдовы. Такая коллаборация впервые".

Композицию My Lucky Day Киркоров написал в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом.

Российский артист отметил, что DoReDos уже известны по конкурсу "Новая волна", в котором одержали победу в 2017 году. "Мы подружились, и вот сегодня они здесь, в Москве", - добавил Киркоров.

Группа DoReDos была создана в 2011 в городе Рыбница. Ее участники - Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Трио участвовало в ряде международных конкурсов, в 2017 году группа стала победителем фестиваля "Новая волна" в Сочи. За этот успех президент Молдавии Игорь Додон удостоил их звания заслуженных артистов республики.

Киркоров уже помогал готовиться к Евровидению представителю Белоруссии Дмитрию Колдуну в 2007 году, Ани Лорак из Украины в 2008, Сергею Лазареву и сестрам Толмачевым, представлявшим Россию в 2016 и 2014 годах соответственно.

Евровидение в Португалии

Конкурс песни Евровидение-2018 пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, - 10 мая, а финал - 12 мая.

Россию представит Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Клип на композицию, размещенный на официальном канале конкурса Евровидение в YouTube 11 марта, уже набрал более 1,6 млн просмотров.