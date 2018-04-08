В российской столице открывается XVII Московский Пасхальный фестиваль

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. XVII Московский Пасхальный фестиваль откроется в воскресенье сразу двумя выступлениями Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева - художественного руководителя смотра. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Днем оркестр и солисты оперной труппы Мариинки исполнят концертную версию оперы Петра Чайковского "Иоланта" в столичном зале, названном в честь композитора. Выступление будет транслироваться в режиме реального времени в рамках проекта "Всероссийский виртуальный концертный зал".

Торжественное открытие фестиваля по традиции состоится в Большом зале Московской государственной консерватории. В программе вечера - дуэты и арии из "Трубадура" Джузеппе Верди, "Адрианы Лекуврер" Франческо Чилеа и "Пиковой дамы" Чайковского в исполнении сопрано Татьяны Сержан и баритона Алексея Маркова.

17-й сезон Московского Пасхального фестиваля станет одним из самых продолжительных и масштабных за всю историю смотра. За 32 дня - с 8 апреля по 9 мая - симфоническая, хоровая, камерная и звонильная программы охватят 169 российских городов. Музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра и Гергиев планируют преодолеть на специальном чартерном поезде более 20 тысяч км пути и выступить почти в 30 городах.

По словам худрука смотра, важной составляющей в этом году станет работа с детской аудиторией. Большое внимание также будет уделено юбилеям видных деятелей культуры: композиторов Александра Даргомыжского, Александра Бородина, Арама Хачатуряна, Тихона Хренникова, Антонио Вивальди, Шарля Гуно, Макса Бруха, Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини, Джорджа Гершвина, 200-летию со дня рождения хореографа Мариуса Петипа, а также 100-летию со дня смерти Клода Дебюсси.

Кульминацией концертной серии станет ежегодное выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева на Поклонной горе в День Победы.