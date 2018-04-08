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Путин: пасхальный фестиваль многие годы занимает достойное место в культурной жизни РФ

Культура
8 апреля, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Президент отметил благотворительную миссию форума и его значимый вклад в сохранение традиций просветительства

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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей XVII Московского Пасхального фестиваля, отметив, что данное событие уже многие годы занимает достойное место в культурной жизни страны. Текст приветствия размещен в воскресенье на сайте Кремля.

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"Отрадно, что яркий творческий замысел маэстро Валерия Абисаловича Гергиева воплотился в столь благое дело, и уже многие годы Пасхальный фестиваль занимает достойное место в культурной, общественной жизни нашей страны. Преодолевая большие расстояния, знакомит жителей российских регионов с шедеврами отечественной и зарубежной музыкальной классики, лучшими образцами исполнительского и хорового искусства, - говорится в приветствии. - И конечно, отмечу важную благотворительную миссию форума, его значимый вклад в сохранение замечательных традиций просветительства, продвижение в обществе непреходящих нравственных, патриотических ценностей".

Путин также выразил уверенность, что "творческая, одухотворенная атмосфера этого грандиозного праздника, его великолепная концертная программа, высочайшее мастерство прославленного Мариинского симфонического оркестра, всемирно известных музыкантов и певцов, участвующих в нынешнем фестивале, оставят у зрителей самые светлые, незабываемые впечатления".

XVII Московский Пасхальный фестиваль откроется в воскресенье сразу двумя выступлениями Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева - художественного руководителя смотра.

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Персоны
Гергиев, Валерий Абисалович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Православная Пасха
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