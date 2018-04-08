Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мультфильм "Король лев" перевели на ингушский язык для сохранения родной речи среди детей

Культура
8 апреля, 19:44 UTC+3 МАГАС МАГАС 8, апреля. /ТАСС

Премьерный показ дублированного мультфильма состоится в республике 1 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 8 апреля. /ТАСС/. Мультфильм компании Walt Disney "Король лев" перевели на ингушский язык. Главная цель проекта - сохранить родной язык среди детей и молодежи республики, рассказал ТАСС руководитель проекта, сотрудник культурно-просветительского центра "Эздел" Анзор Ведзижев.

"В озвучивании ролей принимали участие люди, которые ранее такого опыта не имели, это и студенты, и школьники, и просто неравнодушные люди, которые на безвозмездной основе приходили в культурно-просветительский центр целый месяц, пока шла вся работа. Музыкальные части исполняли тоже на безвозмездной основе артисты нашей эстрады, а грамотно построить работу и записаться нам помог режиссер дубляжа Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи "Эльбрусоид" Расул Атмурзаев", - рассказал Ведзижев. По его словам, "Король лев" - фильм не только очень популярный, но и очень поучительный, поэтому выбрали его.

Премьерный показ дублированного мультфильма состоится в кинотеатрах республики 1 мая. Ведзижев отметил, что ранее его команда совместно с Расулом Атмурзаевым перевела на ингушский язык еще три мультфильма: "Простоквашино", "Малыш и Карлсон", "Мухаммад - последний пророк".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Вяльбе не одобряет участие лыжниц в откровенных фотосессиях
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
5
МИД: в Европе не понимают позицию США по "Северному потоку - 2"
6
Погранслужба Украины обвинила дипломатов РФ в препятствовании их работе
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости