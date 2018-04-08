Мультфильм "Король лев" перевели на ингушский язык для сохранения родной речи среди детей

МАГАС, 8 апреля. /ТАСС/. Мультфильм компании Walt Disney "Король лев" перевели на ингушский язык. Главная цель проекта - сохранить родной язык среди детей и молодежи республики, рассказал ТАСС руководитель проекта, сотрудник культурно-просветительского центра "Эздел" Анзор Ведзижев.

"В озвучивании ролей принимали участие люди, которые ранее такого опыта не имели, это и студенты, и школьники, и просто неравнодушные люди, которые на безвозмездной основе приходили в культурно-просветительский центр целый месяц, пока шла вся работа. Музыкальные части исполняли тоже на безвозмездной основе артисты нашей эстрады, а грамотно построить работу и записаться нам помог режиссер дубляжа Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи "Эльбрусоид" Расул Атмурзаев", - рассказал Ведзижев. По его словам, "Король лев" - фильм не только очень популярный, но и очень поучительный, поэтому выбрали его.

Премьерный показ дублированного мультфильма состоится в кинотеатрах республики 1 мая. Ведзижев отметил, что ранее его команда совместно с Расулом Атмурзаевым перевела на ингушский язык еще три мультфильма: "Простоквашино", "Малыш и Карлсон", "Мухаммад - последний пророк".