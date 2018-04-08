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Умерла народная артистка Грузии Лейла Абашидзе

Культура
8 апреля, 21:19 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 8, апреля. /ТАСС

Национальный киноцентр Грузии назвал ее смерть большой потерей для культуры страны

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ТБИЛИСИ, 8 апреля. /ТАСС/. Кинорежиссер и народная артистка Грузии Лейла Абашидзе скончалась в Тбилиси на 89-м году жизни. Об этом сообщил Национальный киноцентр Грузии.

Как отмечается, в последние два месяца Абашидзе находилась в больнице, где проходила курс лечения. "Смерть Лейлы Абашидзе является большой потерей для культуры Грузии, она внесла огромный вклад в развитие киноискусства, ее творчество хорошо было известно далеко за пределами Грузии", - сказал корреспонденту ТАСС представитель Национального киноцентра.

Лейла Михайловна родилась в Тбилиси 1 августа 1929 года. С 1941 года, когда ей было 13 лет, она снималась в кино. В 1951 году Абашидзе закончила актерский факультет Тбилисского театрального института имени Шота Руставели, снялась примерно в 40 комедийных и драматических ролях.

Поклонники помнят ее роли в фильмах "Каджана" (1941), "Золотая тропа" (1945),"Весна в Сакене" (1951), "Кето и Котэ" (1953), "Стрекоза" (1954), "Майя из Цхнети" (1958), "Закон гор" (1965)," Десница великого мастера" (1969), Настоящий тбилисец" (1976), "Тифлис - Париж и обратно" (1981),"Путешествие молодого композитора" (1985). Она была лауреатом Всесоюзного кинофестиваля 1968 года в номинации "Премии за актерскую работу" и Всесоюзного кинофестиваля 1972 года в номинации "Премии за режиссуру".

В 2009 году в Тбилиси у кинотеатра имени Руставели была открыта именная звезда Абашидзе, в 2010 году ей было присвоено звание "Почетной гражданки Тбилиси".

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