Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве объявят лауреатов анимационной премии "Икар"

Культура
9 апреля, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Победителям вручат фигурки в виде стилизованного героя мультфильма Федора Хитрука "Икар и мудрецы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Имена лауреатов национальной анимационной премии "Икар" станут известны в понедельник в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ). Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель премии Сергей Капков.

"Имена всех лауреатов назовут 9 апреля, на следующий день после Дня российской анимации, который в этом году совпал с Пасхой (8 апреля)", - сказал Капков, добавив, что впервые анимационную премию вручат в театре. В этот день наградят лучшие мультфильмы и профессионалов, участвовавших в создании анимационных лент 2017 года.

В главной номинации "Фильм" за статуэтку Икара поборются две ленты киностудии "Союзмультфильм" - "А как наши космонавты" Галины Голубевой и "Виват, мушкетеры!" Антона Дьякова, а также картина кинокомпании "Аквариус-фильм" "Суета сует" Алексея Туркуса и Алексея Шелманова, "Теория заката" Романа Соколова и "Первый гром" Анастасии Мелиховой.

В номинации "Фильм в прокате" отметили ленты "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" кинокомпании СТВ, "Знаешь, мама, где я был?" Лео Габриадзе и "Фиксики. Большой секрет" студии "Аэроплан". В номинации "Мастер" за вклад в профессию впервые представили сценариста - Жанна Витензона ("В яранге горит огонь", "Храбрый олененок"). На лучшего режиссера года претендуют Нина Бисярина ("Остановка"), Алексей Демин ("Джон Боттом - неизвестный солдат"), а также Дьяков, Соколов, Туркус и Шелманов.

Также члены жюри выделили актерские работы Сергея Безрукова ("Хоботенок"), Валерия Гаркалина ("Тихий ужин без соли") и Константина Хабенского ("Урфин Джюс и его деревянные солдаты"). Победители получат стеклянные фигурки в виде стилизованного героя мультфильма Федора Хитрука "Икар и мудрецы". Статуэтку создал стилист церемонии, лауреат Государственной премии РФ Александр Храмцов.

О премии

Российская Национальная анимационная премия "Икар" учреждена Сергеем Капковым в 2014 году. В этом году партнером премии стала киностудия "Союзмультфильм", при участии которой отметят юбилей мультфильма Федора Хитрука "Фильм, фильм, фильм". По словам Капкова, на церемонию пригласили создателей картины, среди которых соавтор сценария Владимир Голованов, художник-постановщик Владимир Зуйков, композиторы Евгений Крылатов и Александр Зацепин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хитрук, Федор Савельевич Хабенский, Константин Юрьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
2
Проведения встречи СБ ООН по Сирии запросили девять стран
3
Посольство РФ: Лондон прячет концы в воду при расследовании дела Скрипаля
4
МИД: в Европе не понимают позицию США по "Северному потоку - 2"
5
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
6
"Борьба за мир": чего ждать от нового главы Совета нацбезопасности США
7
Правящая коалиция победила на парламентских выборах в Венгрии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости