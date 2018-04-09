В Москве объявят лауреатов анимационной премии "Икар"

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Имена лауреатов национальной анимационной премии "Икар" станут известны в понедельник в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ). Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель премии Сергей Капков.

"Имена всех лауреатов назовут 9 апреля, на следующий день после Дня российской анимации, который в этом году совпал с Пасхой (8 апреля)", - сказал Капков, добавив, что впервые анимационную премию вручат в театре. В этот день наградят лучшие мультфильмы и профессионалов, участвовавших в создании анимационных лент 2017 года.

В главной номинации "Фильм" за статуэтку Икара поборются две ленты киностудии "Союзмультфильм" - "А как наши космонавты" Галины Голубевой и "Виват, мушкетеры!" Антона Дьякова, а также картина кинокомпании "Аквариус-фильм" "Суета сует" Алексея Туркуса и Алексея Шелманова, "Теория заката" Романа Соколова и "Первый гром" Анастасии Мелиховой.

В номинации "Фильм в прокате" отметили ленты "Урфин Джюс и его деревянные солдаты" кинокомпании СТВ, "Знаешь, мама, где я был?" Лео Габриадзе и "Фиксики. Большой секрет" студии "Аэроплан". В номинации "Мастер" за вклад в профессию впервые представили сценариста - Жанна Витензона ("В яранге горит огонь", "Храбрый олененок"). На лучшего режиссера года претендуют Нина Бисярина ("Остановка"), Алексей Демин ("Джон Боттом - неизвестный солдат"), а также Дьяков, Соколов, Туркус и Шелманов.

Также члены жюри выделили актерские работы Сергея Безрукова ("Хоботенок"), Валерия Гаркалина ("Тихий ужин без соли") и Константина Хабенского ("Урфин Джюс и его деревянные солдаты"). Победители получат стеклянные фигурки в виде стилизованного героя мультфильма Федора Хитрука "Икар и мудрецы". Статуэтку создал стилист церемонии, лауреат Государственной премии РФ Александр Храмцов.

О премии

Российская Национальная анимационная премия "Икар" учреждена Сергеем Капковым в 2014 году. В этом году партнером премии стала киностудия "Союзмультфильм", при участии которой отметят юбилей мультфильма Федора Хитрука "Фильм, фильм, фильм". По словам Капкова, на церемонию пригласили создателей картины, среди которых соавтор сценария Владимир Голованов, художник-постановщик Владимир Зуйков, композиторы Евгений Крылатов и Александр Зацепин.