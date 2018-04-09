Ремейки фильма "Горько!" появятся в Бразилии и Южной Корее

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Ремейки фильма "Горько!" Жоры Крыжникова "Горько!" вслед за Мексикой появятся в Бразилии и Южной Корее, сообщил в интервью ТАСС режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.

Первая официальная адаптация за рубежом российского фильма "Горько!" - картина "Пока свадьба не разлучит нас" - вышла в прокат Латинской Америки 29 марта. Бекмамбетов - глава кинокомпании "Базелевс", участвовавшей в создании российской ленты.

"Сейчас он [ремейк "Горько!"] номер один в прокате среди мексиканских фильмов, - отметил Бекмамбетов. - Они хотят снимать продолжение, "Горько-2", как и у нас было. Я получил email от продюсера, который занимается этим проектом в Америке [Латинской], она прислала список других стран, которые тоже хотят срочно делать ремейки". "Думаю, что ремейки "Горько" станут скоро международными хитами", - заметил продюсер.

Также, по его словам, в Китае делается ремейк фильма "Он - дракон". "Мы пытались "Елки" сделать международные, но пока не очень получилось, но, думаю, все в итоге получится, - сказал Бекмамбетов. - Мы не продаем идею, мы участвуем в проектах, конечно, и в "Горько" в Мексике тоже. Мы находим партнеров, с ними вместе делаем - в "Горько" мексиканском мы сопродюсеры".

Сюжет мексиканской версии "Горько!" повторяет оригинальный фильм и повествует о молодой паре, которая готовит две свадьбы. Режиссером адаптации стал Сантьяго Лимон, участник кинофестивалей в Лас-Вегасе и Чикаго.

Свадебная комедия Жоры Крыжовникова вышла в 2013 году и собрала в российском прокате более $25 млн и привела в кинотеатры 4 млн зрителей.