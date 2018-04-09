Обладатель приза FIPRESCI Каннского кинофестиваля снимет фильм про послевоенный Ленинград

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Кинокомпания "Нон-Стоп Продакшн" продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова объявляет о запуске в производство двух фильмов молодых режиссеров - картины "Дылда" Кантемира Балагова и ленты под рабочим названием "Ночной прилив" Исмаила Сафарали. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"Мы запускаем фильмы двух очень одаренных молодых людей, - привели в пресс-службе слова Роднянского. - Кантемир Балагов уже ярко зарекомендовал себя в прошлом году своим дебютным фильмом, а Исмаилу Сафарали предстоит это сделать. Мы очень верим в обоих". По словам продюсера, сценарии будущих кинокартин "рассказывают сильные истории о человеческой судьбе, о воле и способности преодолевать самые страшные жизненные вызовы". При этом Роднянский добавил, что компания открыта для поиска "новых талантливых авторов".

Кантемир Балагов дебютировал в большом кино с фильмом "Теснота" в конкурсной программе "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен приза FIPRESCI - Международной федерации кинопрессы. Фильм "Дылда" - его вторая полнометражная картина. Лента рассказывает историю "двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, и главное, внутри них - руины".

"Ночной прилив" был впервые представлен и признан лучшим на питчинге проектов фестиваля "Кинотавр" в 2016 году. Фильм станет дебютной режиссерской работой Исмаила Сафарали. Картина повествует о жизни небольшой рыбацкой деревни на Апшероне, полуострове на побережье Каспийского моря. Девочка Сара, отец которой пропадает во время рыбалки, отказывается верить в то, что его больше нет, ведь его тело так никто и не нашел.