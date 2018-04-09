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Альбом Леннона, который он подписал в день гибели, выставлен на аукцион в США за $55 тыс.

Культура
9 апреля, 12:31 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, апреля. /ТАСС

Организаторы надеются, что стоимость альбома во время торгов значительно превысит первоначальную оценку

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© AP Photo

ЛОНДОН, 9 апреля. /ТАСС/. Альбом Double Fantasy Джона Леннона, который британский музыкант подписал в день своей гибели (8 декабря 1980 года), выставлен на аукцион в США за £45 тыс. ($55,2 тыс). Об этом сообщает британская газета Daily Express.

Один из самых популярных музыкантов ХХ века сделал надпись после более чем двухчасового интервью по просьбе ведущего радиостанции RKO в Нью-Йорке Дейва Шолина. Тот убедил бывшего участника группы The Beatles сделать посвящение своему другу Гэри Уолдрону с радиостанции KCPX в Солт-Лейк-Сити. "KCPX с любовью, Йоко Оно и Джон Леннон 1980", - написал внутри альбома рок-музыкант, нарисовав также карикатуры на себя и супругу.

Теперь этот альбом выставлен на аукцион Haritage. Аукционеры надеются на то, что стоимость реликвии во время торгов значительно превысит первоначальную оценку. Как отметил официальный представитель торгового дома Джайлс Мун: "Как правило, довольно просто предсказать, за сколько могут быть проданы произведения, подписанные Beatles, однако сопоставимых с этим раритетов практически нет".

Он напомнил, что в день гибели Леннон подписал еще один альбом "человеку, который через несколько часов стал его убийцей".

Диск, который был подписан Ленноном по просьбе Марка Чэпмена, стал ключевой уликой при расследовании обстоятельств гибели музыканта в 1980 году. Преступник обронил пластинку во время задержания, а затем она была найдена случайным прохожим и попала в руки к полицейским. Когда следствие закончилось, диск вернули нашедшему его человеку вместе с благодарственным письмом от прокурора и пометками, сделанными правоохранительным органами.

Спустя 19 лет альбом был продан вместе с этими документами. И по сей день, по словам организаторов торгов, на конверте видны отпечатки пальцев убийцы, соседствующие с автографом бывшего участника группы The Beatles и датой: "Джон Леннон, 1980".

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