Юлия Самойлова выпустит альбом в мае

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова, которая в мае представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", собирается в том же месяце выпустить альбом. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

"Надеемся, что он [альбом] выйдет в мае", - сказала Самойлова.

По своему стилю пластинка будет схожа с конкурсной песней Самойловой для "Евровидения" I Won't Break - "драйвовой, с напором".

Уже в апреле певица представит свою книгу "Обычная необычная история". "Это очень волнительно, потому что я много рассказала в ней о себе, про свою жизнь", - призналась она.

Конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй, в котором выступает Россия, - 10 мая, а финал - 12 мая.