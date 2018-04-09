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Умер художник Вячеслав Колейчук

Культура
9 апреля, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Он работал в жанре кинетического искусства, которое основывается на идеях движения арт-объектов

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Вячеслав Колейчук

Вячеслав Колейчук

© Виктор Великжанин/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Советский и российский художник, представитель кинетического направления в современном искусстве Вячеслав Колейчук скончался в понедельник, 9 апреля, в возрасте 76 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ректор ГИТИС Григорий Заславский.

"Невесело как-то быть "поставщиком" печальных новостей. Но вот только что Анна Колейчук подтвердила, что сегодня утром не стало Вячеслава Колейчука, выдающегося российского художника-кинетиста, умевшего своими работами создавать поражавшие всех иллюзии пространства, оптические фокусы", - написал Заславский. Он отметил, что Колейчук работал в театре, в частности, с Валерием Фокиным он делал "Превращение" в театре "Сатирикон". "Каждый, кто видел этот спектакль, помнит, как фантастически преображалась конструкция дома Замзы, за какие-то считанные секунды делая большого взрослого человека крошечным насекомым. Он чувствовал театр и все, что делал Колейчук, всегда изнутри, внутренне было невероятно театральным и артистичным", - написал ректор, принеся соболезнования семье.

Вячеслав Колейчук был художником-кинетистом. Это направление в современном искусстве основывается на идеях движения. Объекты представляют собой движущиеся установки, дающие при перемещении оригинальные сочетания света и тени, или издающие звуки.

Колейчук родился 16 декабря 1941 года в деревне Степанцево Клинского района Московской области в семье офицера. В 1966 году окончил факультет градостроительства МАрхИ. В 1965-1967 годах был участником группы художников "Движение". С 1970 по 1977 год работал в Центральном НИИ теории и истории архитектуры. Позднее работал во Всесоюзном НИИ технической эстетики (ВНИИТЭ).

С 1979 года - член Союза архитекторов, в 1993 году принят в профессионально-творческий Союз художников и графиков (входящий в Международную федерацию искусств ЮНЕСКО). С 1996 - преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры МАРХИ. С 1997 - профессор кафедры рисунка Московского государственного открытого педагогического университета.

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