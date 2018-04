В США умер озвучивший "Утиные истории" комик Чак МакКанн

ТАСС, 9 апреля. Американский комедийный актер Чак МакКанн скончался в воскресенье в возрасте 83-х лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его агента Эдварда Лоцци.

МакКанн умер в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.

Чак МакКанн родился 2 сентября 1934 года в Нью-Йорке. Его голос можно услышать в мультипликационных сериалах "Утиные истории" (DuckTales, 1987-1990), "Новые приключения Винни-Пуха" (The New Adventures of Winnie the Pooh, 1988-1991) и "Гарфилд шоу" (The Garfield Show, 2008-2016). Также МакКанн появлялся в сериалах "Бонанца" (Bonanza, 1959-1973), "Коломбо" (Columbo, 1968-2003) и "Маленький домик в прериях" (Little House on the Prairie, 1974-1983).