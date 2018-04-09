Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США умер озвучивший "Утиные истории" комик Чак МакКанн

Культура
9 апреля, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Причиной смерти 83-летнего актера стала застойная сердечная недостаточность

Поделиться
Материал из 1 страницы
Чак МакКанн

Чак МакКанн

© Ben Horton/Getty Images for Madame Tussauds Hollywood

ТАСС, 9 апреля. Американский комедийный актер Чак МакКанн скончался в воскресенье в возрасте 83-х лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его агента Эдварда Лоцци.

МакКанн умер в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Причиной смерти стала застойная сердечная недостаточность.

Чак МакКанн родился 2 сентября 1934 года в Нью-Йорке. Его голос можно услышать в мультипликационных сериалах "Утиные истории" (DuckTales, 1987-1990), "Новые приключения Винни-Пуха" (The New Adventures of Winnie the Pooh, 1988-1991) и "Гарфилд шоу" (The Garfield Show, 2008-2016). Также МакКанн появлялся в сериалах "Бонанца" (Bonanza, 1959-1973), "Коломбо" (Columbo, 1968-2003) и "Маленький домик в прериях" (Little House on the Prairie, 1974-1983).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
2
Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке московского метро
3
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
4
Путин и Меркель подтвердили свои позиции по проекту "Северный поток-2"
5
Что известно об авиаударе по сирийской базе Т-4
6
Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями
7
СК возбудил дело из-за жестокого обращения с детьми в больнице Новосибирска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости