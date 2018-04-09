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Новый сезон Sound Up откроется концертом в темноте

Культура
9 апреля, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Выступление немецкого коллектива Bersarin Quartett состоится 27 апреля в кинотеатре "Иллюзион"

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Фестиваль новой музыки Sound Up откроет свой третий сезон концертом немецкого коллектива Bersarin Quartett в полной темноте. Об этом сообщили в пресс-службе концертной серии.

"Откроет сезон уникальное музыкальное событие, призванное расширить представление слушателя о звуке. 27 апреля в кинотеатре "Иллюзион" немецкий коллектив Bersarin Quartett представит российскую премьеру своей новой live-программы "7.1. Surround Concert", - сказали в пресс-службе.

Bersarin Quartett создан композитором и электронным продюсером Томасом Бюкером, который выбрал для названия своего проекта имя Николая Берзарина - первого советского военного коменданта Берлина. Музыкант говорит, что пишет "музыку для воображаемых фильмов".

"Абстрактные пьесы Bersarin Quartett, в которых тесно переплетены элементы академического минимализма, неоклассики, эмбиента, умной электроники, модифицированного драм-н-бэйса и даже постдабстепа, как подлинные шедевры кинематографа, представляют огромное пространство для трактовки", - подчеркнули организаторы фестиваля. Отсылкой к кинотеме станет и площадка вечера - кинотеатр "Иллюзион", который открылся в 1966 году в сталинской высотке на Котельнической набережной и когда-то был единственным местом в Москве, где можно было посмотреть шедевры мирового кинематографа.

В рамках новой серии Sound Up организаторы также обещают меломанам концерт классика российской электроники Эдуарда Артемьева, новый проект на стыке хореографии и технологий с Sila Sveta, аудиовизуальный перформанс в рамках Года Японии с Новой Третьяковкой, концерт голландского композитора Симеона тен Хольта, экспериментальный проект "Музыка искусственного интеллекта" и многое другое.

Фестиваль Sound Up проходит с 2016 года в Москве и адресован тем, кто интересуется новыми звуками и идеями. Кураторы проекта находят неожиданные пространства для выступлений и готовят для каждого из них уникальную сценографию.

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