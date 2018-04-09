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Концерт памяти жертв пожара в Кемерове пройдет в Московской консерватории

Культура
9 апреля, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Музыканты исполнят сочинения Баха, Рахманинова и Равеля, а также пьесы современных российских композиторов

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Пианистка Екатерина Мечетина, скрипач Никита Борисоглебский и струнный квартет "Студия новой музыки" 3 мая дадут концерт в Большом зале Московской консерватории в память о жертвах трагедии в Кемерове.

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Одна боль на всех

В связи с трагедией в Кемерове во всем мире прошли памятные акции

Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе консерватории.

В программе вечера - сочинения Баха, Рахманинова и Равеля, а также премьеры современных российских композиторов. Музыканты впервые исполнят Сарабанду для виолончели Кузьмы Бодрова и Струнный квартет Ивана Гостева, написанные как отклик на сибирскую трагедию.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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