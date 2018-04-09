Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.04:
$ 58.57
€ 71.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Студия Женовача может стать филиалом МХТ с широкой автономией

Культура
9 апреля, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться с новым художественным руководителем МХТ после 23 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Московская "Студия театрального искусства" (СТИ), основателем и художественным руководителем которой является режиссер Сергей Женовач, может стать филиалом МХТ имени Чехова с широкой автономией. Об этом ТАСС сообщил в понедельник статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

Женовач с 23 апреля приступит к обязанностям художественного руководителя МХТ. "СТИ может стать филиалом МХТ с широкой автономией, со своей программой, - сказал Журавский. - Этот вопрос мы будем обсуждать с новым художественным руководителем МХТ после 23 апреля".

Сергей Женовач основал "Студию театрального искусства" в 2005 году. Труппу театра сформировали выпускники мастерской Женовача в ГИТИСе. В основе сегодняшнего репертуара "Студии театрального искусства" - малоизвестные и редко инсценируемые произведения классиков мировой литературы. В конце 2016 года театр стал федеральным.

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Табаков, Олег Павлович Женовач, Сергей Васильевич Журавский, Александр Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков прогнозирует, что Россию ждет несколько веков "геополитического одиночества"
2
Посольство РФ запросило подробности перехвата сообщения в день отравления Скрипалей
3
Трамп заявил, что в течение суток-двух примет решение о возможном ударе по Сирии
4
Times: британские эксперты на Кипре перехватили сообщение в день отравления Скрипалей
5
Нетаньяху: Израиль будет наносить удары по тем, кто собирается нанести ему вред
6
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
7
Песков назвал "вопиющим попранием всего и вся" новые антироссийские санкции США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости