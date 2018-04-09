Студия Женовача может стать филиалом МХТ с широкой автономией

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Московская "Студия театрального искусства" (СТИ), основателем и художественным руководителем которой является режиссер Сергей Женовач, может стать филиалом МХТ имени Чехова с широкой автономией. Об этом ТАСС сообщил в понедельник статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

Женовач с 23 апреля приступит к обязанностям художественного руководителя МХТ. "СТИ может стать филиалом МХТ с широкой автономией, со своей программой, - сказал Журавский. - Этот вопрос мы будем обсуждать с новым художественным руководителем МХТ после 23 апреля".

Сергей Женовач основал "Студию театрального искусства" в 2005 году. Труппу театра сформировали выпускники мастерской Женовача в ГИТИСе. В основе сегодняшнего репертуара "Студии театрального искусства" - малоизвестные и редко инсценируемые произведения классиков мировой литературы. В конце 2016 года театр стал федеральным.

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.