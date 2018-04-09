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В Минкультуры считают, что Машков сможет участвовать в развитии колледжа Олега Табакова

Культура
9 апреля, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский подчеркнул важность "контекста творческих поисков" нового худрука для студентов колледжа

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Новый художественный руководитель театра "Табакерка" Владимир Машков получит возможность участвовать в деятельности театрального колледжа Олега Табакова. Об этом ТАСС в понедельник сообщил статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

Он напомнил, что колледж Олега Табакова находится в ведении департамента культуры Москвы. "Но в любом случае убежден, что этот колледж будет тесно связан с деятельностью "Табакерки" и Владимир Львович Машков будет иметь все возможности для художественного руководства программой развития этого колледжа", - заявил Журавский.

"Очень важно, чтобы артисты, которые будут готовиться в стенах колледжа, были в контексте творческих поисков и творческой программы, которая будет вырабатываться новым художественным руководителем", - подчеркнул замминистра.

Возглавлявший МХТ имени Чехова и "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Худруком МХТ им. Чехова назначили основателя Студии театрального искусства Сергея Женовача, он вступит в должность 23 апреля.

Московский театральный колледж при "Табакерке" был создан в августе 2008 года, "днем рождения" колледжа считается 11 января 2009 года. Первые студенты вошли в его стены 1 сентября 2010 года.

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Персоны
Табаков, Олег Павлович Машков, Владимир Львович
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