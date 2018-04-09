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Лента "Теория заката" получила премию "Икар" как лучший анимационный фильм года

Культура
9 апреля, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

Автор мультфильма Роман Соколов получил награду как лучший режиссер года

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Лента Романа Соколова "Теория заката" получила главный приз национальной премии "Икар", став лучшим анимационным фильмом года. Лауреатов объявили в понедельник в Московском театре юного зрителя, сообщил ТАСС художественный руководитель премии Сергей Капков.

"Теория заката" режиссера Романа Соколова стал лучшим мультфильмом года", - сказал худрук, добавив, что Соколова признали и лучшим режиссером года.

Фильмом года в прокате стала картина Лео Габриадзе "Знаешь, мама, где я был?" (продюсеры Тимур Бекмамбетов, Тимур Асадов). Отца режиссера Резо Габриадзе признали лучшим сценаристом за ту же ленту. Актером года, по версии жюри, стал Валерий Гаркалин ("Тихий ужин без соли"), который обошел в этой номинации Сергея Безрукова ("Хоботенок") и Константина Хабенского ("Урфин Джюс и его деревянные солдаты").

Евгений Головин (студия "Паровоз") получил приз в номинации "Продюсер года" за создание нескольких успешных анимационных сериалов и их прорыв к зрителю. Художник года - Галина Голубева ("Ах как наши космонавты"). Также статуэткой отметили эпизод "Новый год" из сериала "Поросенок" режиссера Максима Полякова.

О премии

Российскую Национальную анимационную премию "Икар" в 2014 году учредил Сергей Капков. В этом году партнером премии стала киностудия "Союзмультфильм", при участии которой отметят юбилей знаменитого мультфильма Федора Хитрука "Фильм, фильм, фильм". По словам Капкова, на церемонию пригласили создателей картины, среди которых соавтор сценария Владимир Голованов, художник-постановщик Владимир Зуйков, композиторы Евгений Крылатов и Александр Зацепин.

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