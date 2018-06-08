Авдотья Смирнова представила на "Кинотавре" свой новый фильм

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Режиссер Авдотья Смирнова показала в пятницу свой фильм "История одного назначения" в основном конкурсе 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

Смирнова представила свою съемочную группу. "Я очень волнуюсь, для меня "Кинотавр" - главный фестиваль, - сказала режиссер. - Я знаю, что конкурс сильный, я всем желаю удачи".

На премьеру приехал глава Роснано Анатолий Чубайс, ставший одним из продюсеров картины.

Лента рассказывает о событиях, которые касаются графа Льва Толстого. Главные роли в фильме исполняют Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Алексей Макаров.

Авдотья Смирнова также упомянула о судьбе Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, которые находятся под домашним арестом. "Есть мысль, которая есть в картине: мне кажется, что милосердие выше закона. Я обращаюсь к судьям - отпустите наших товарищей", - сказала она.

Фильм посмотрели Иосиф Кобзон, Федор Бондарчук, Павел Чухрай, Григорий Константинопольский, Николай Хомерики, Максим Виторган, Людмила Нарусова, Вячеслав Тельнов и другие.

Основной конкурс

Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский.

В основной конкурс также вошел фильм "Мира" Дениса Шабаева,"Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, "Два билета домой" Дмитрия Месхиева, "Дядя Саша" Александра Гордона.

Также жюри сможет оценить картины "Война Анны" Алексея Федорченко, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Заповедник" Анны Матисон с Сергеем Безруковым, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала.

Победители будут объявлены 10 июня на церемонии закрытия "Кинотавра".