Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 62.67
€ 73.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кассовые сборы фильма Серебренникова "Лето" в первый день проката превысили 5 млн рублей

Культура
8 июня, 22:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Аналитики прогнозируют, что общая выручка картины в дебютный уик-энд составит около 25 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "Лето"

Кадр из фильма "Лето"

© Filmpro.ru

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Лето", рассказывающий о начале творческого пути Виктора Цоя и группы "Кино", собрал в первый день проката в России и СНГ 5,2 млн рублей. Такие данные привел в пятницу портал о новостях индустрии "Кинобизнес сегодня".

Экспертное мнение

Автор: БЕЛИКОВ Егор Беликов
Егор

"Этого не было": может ли Борис Гребенщиков критиковать "Лето" Кирилла Серебренникова

Перейти в раздел Мнения

Отмечается, что 7 июня лента заработала 5,2 млн рублей в 479 кинотеатрах. "Касса дебютного уик-энда будет, скорее всего, в районе 25 миллионов рублей", - прогнозирует портал.

Фильм "Лето" был включен в основной конкурс майского 71-го Каннского кинофестиваля.

В России ленту впервые показали 2 июня после церемонии открытия кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. Московская премьера картины состоялась в понедельник в "Гоголь-центре". Сам Серебренников находится сейчас под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.

Смотрите также

Кирилл Серебренников заочно представил в Москве свой фильм "Лето"

Создатели фильма "Лето" представят два документальных фильма о картине

Фильм Серебренникова "Лето" выходит в российский прокат

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Цой, Виктор Робертович Серебренников, Кирилл Семенович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
3
AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7
4
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
5
В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26
6
Генконсульство РФ в Анталье сообщило о гибели двух российских туристов в Турции
7
Мария Шарапова осталась без реванша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости