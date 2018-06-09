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Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин

Культура
9 июня, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Актер скончался на 80-м году жизни

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Игорь Охлупин

Игорь Охлупин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, актер столичного театра им. Маяковского Игорь Охлупин умер на 80-м году жизни в субботу. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе театра.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин", - сообщили в пресс-службе. В театре добавили, что артист скончался после болезни в больнице.

Игорь Охлупин родился в 1938 году. В 1960 году он окончил Высшее театральное училище им. Щукина. В труппу театра им. Маяковского его приняли в этом же году. Там он исполнил десятки ролей, в том числе роль Митча в спектакле "Трамвай "Желание". Охлупин  играл в спектаклях нынешнего репертуара театра им. Маяковского: "Мертвых душах", "Господине Пунтила и его слуге Матти", "Кавказском меловом круге" и "Женитьбе".

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