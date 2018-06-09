Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Башмет стал лауреатом премии "Звезды Содружества"

Культура
9 июня, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

В числе лауреатов другие деятели искусства, а также ученые и спортсменка

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юрий Башмет

Юрий Башмет

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Совет по присуждению межгосударственной премии "Звезды Содружества" за выдающиеся достижения в области искусства, науки и образования определил лауреатов 2017 года.

В их число вошел народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, сообщила в субботу пресс-служба Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС).

"Решением жюри премии присуждены восьми соискателям", - говорится в сообщении. Среди деятелей искусства лауреатами объявлены скрипачка Айман Мусахаджаева (Казахстан), поэт Низом Косим (Таджикистан) и композитор Степан Шакарян (Армения). В области науки призерами стали филолог Наргиз Пашаева (Азербайджан), литературовед Абдылдажан Акматалиев (Киргизия) и физик Ион Бостан (Молдавия). В числе лауреатов названа и спортсменка - биатлонистка Дарья Домрачева (Белоруссия).

Торжественная церемония награждения состоится на XIII Форуме творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ. Он пройдет 19-20 июня в Астане.

Межгосударственная премия "Звезды Содружества" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ и МФГС в 2009 году. Награда ежегодно присуждается в трех номинациях: в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности. Среди лауреатов прошлых лет - Юрий Григорович, Евгений Дога, Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Мехрибан Алиева, Владимир Спиваков, Дживан Гаспарян и многие другие. Обладателям премии вручают диплом, почетный знак и 2 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Башмет, Юрий Абрамович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
4
СК попросит суд арестовать ударившего ножом 11-летнюю школьницу в Москве
5
Путин: перед кабмином сформулирована задача значительного повышения доходов пенсионеров
6
"Известия": Минобороны предлагает на несколько дней сократить срок службы
7
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости