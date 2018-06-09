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Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая

Культура
9 июня, 18:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, июня. /ТАСС

Дата похорон будет объявлена позднее

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скончалась в Петербурге на 58-м году жизни. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Камерного театра Малыщицкого, в котором на протяжении многих лет работала актриса.

"Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Малыщицкой, заслуженной артистки России, дочери и соратника известного советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого", - сказали ТАСС в пресс-службе театра.

Малыщицкая и ее отец стояли у истоков ленинградского Молодежного театра, на его сцене она играла в таких спектаклях, как "Диалоги", "Беда" и других. Впоследствии актриса участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого, где выходила на подмостки в постановках "Иванов", "Женитьба", "Лицей, который не кончается", "Вишневый сад" и других.

Малыщицкая также снималась в фильмах и телесериалах, в том числе в "Улицах разбитых фонарей" и "Тайнах следствия".

О дате прощания будет объявлено позднее, сказали в театре.

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