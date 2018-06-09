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Матисон и Безруков показали на "Кинотавре" фильм по мотивам повести Довлатова

Культура
9 июня, 21:26 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, июня. /ТАСС

Картина "Заповедник" вошла в основной конкурс фестиваля

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СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Режиссер Анна Матисон и актер Сергей Безруков представили в субботу свой фильм "Заповедник", который вошел в основной конкурс 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

Картина сделана по повести Сергея Довлатова "Заповедник", но действие перенесено в наши дни. Матисон представила съемочную группу фильма. "Редко бывает, чтобы ряд картин, которые мы ждем, были сконцентрированы в одном месте, - сказала режиссер. - Наше кино - другое, мы волновались, возьмут ли нас в конкурс".

"Я продюсер этой картины, но честно признаюсь - лучше быть артистом, седых волос прибавилось", - отметил в свою очередь Безруков, ставший также исполнителем главной роли. Он добавил, что картина снята без поддержки государства. "На свои, - пояснил актер. - Благодаря Довлатову я приобрел друзей. В фильме снимались звезды, которые играли в маленьких эпизодах, причем безвозмездно".

Кроме Безрукова в фильме снимались Евгения Крегдже, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Дмитрий Хрусталев и другие. Главный герой Констатин - гитарист и автор песен - приезжает в заповедник "Михайловское", чтобы забыть о всех проблемах.

Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс также вошел фильмы "Мира" Дениса Шабаева, "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, "Два билета домой" Дмитрия Месхиева, "Дядя Саша" Александра Гордона, "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой.

Также жюри оценило картины "Война Анны" Алексея Федорченко, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала. Победители будут объявлены 10 июня на церемонии закрытия "Кинотавра".

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