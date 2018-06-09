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Гитарист группы Fleetwood Mac Дэнни Кируэн умер в возрасте 68 лет

Культура
9 июня, 23:03 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, июня. /ТАСС

О причинах его смерти не сообщается

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ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Гитарист британо-американской группы Fleetwood Mac Дэнни Кируэн (1950-2018) скончался в возрасте 68 лет. Об этом вечером в субботу сообщила на своем сайте газета Daily Mail со ссылкой на информацию, размещенную на странице группы в Facebook.

Согласно этому сообщению, составленному основателем группы и ее единственным бессменным членом Миком Флитвудом, Кируэн умер в пятницу в Лондоне. О причинах его смерти ничего не сказано.

"Подлинное наследие Дэнни, с моей точки зрения, состоит в той музыке, которую он написал и которую так красиво исполнял как участник основного состава Fleetwood Mac - [группы,] которая теперь прошла испытание временем длиною более 50 лет. Спасибо тебе, Дэнни Киран. Нам тебя всегда будет не хватать", - написал Флитвуд от имени всей группы.

Кируэн влился в состав Fleetwood Mac в 18-летнем возрасте и пробыл в коллективе до 1972 года, когда был уволен на фоне усугубившегося алкоголизма. После этого он начал сольную карьеру, но уже в 1970-е годы у него начались проблемы с психическим здоровьем, а в 1980-е и 1990-е годы Дэнни даже стал вести образ жизни бездомного жителя Лондона. В 1998 году Кируэн вместе с основными музыкантами Fleetwood Mac был введен в "Зал славы рок-н-ролла", но на церемонию чествования коллектива он не приехал.

Созданная в 1967 году в Лондоне группа Fleetwood Mac многократно меняла не только состав, но и музыкальный стиль - от блюз-рока до арт-попа, что позволило ей заручиться поддержкой разных поколений слушателей. Кируэн же заслужил признание музыкального мира именно как автор и гитарный исполнитель блюзовых композиций.

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