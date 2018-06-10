Гостей музея "Гараж" ждут сюрпризы и подарки в честь его юбилея

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" отмечает в воскресенье 10-летний юбилей и приготовил специальную праздничную программу для своих посетителей. Гостей ждут концерты, перформансы и сюрпризы, рассказали в пресс-службе музея.

"В этот день Музей будет работать бесплатно, для гостей мы приготовили подарки и специальную программу мастер- классов, перформансов, концертов и, конечно же, множество сюрпризов", - сообщили в пресс-службе.

Ранее директор музея Антон Белов рассказал в интервью ТАСС, что в день праздника посетители смогут попасть на крышу и расположенный на ней павильон, который в обычные дни открыт только для партнеров и патронов музея и держателей карт GARAGE.

Также 8 июня в "Гараже" открылось сразу несколько выставок. В честь дня рождения вход на все экспозиции будет бесплатным. Для любителей футбола работает выставка "Мандраж на диване" одного из самых радикальных фотохудожников Юргена Теллера. Фотограф рассказывает свою личную историю и отношение к победам и поражениям сборной Германии.

В этом году юбилей отмечает не только "Гараж", но и здание, в котором он располагается с 2015 года. Пространству, где раньше было знаменитое кафе "Времена года", исполняется 50 лет. В связи с этим сотрудники музея задумали проект "Как отдохнули?" - это частичная реконструкция кафе и панорамного вида на Парк Горького и колесо обозрения. Выставку-коллаж дополнит культурная программа - здесь пройдут концерты, стендап-выступления, тематические вечеринки и круглые столы.

Также в музее открыты выставки "Безграничный слух", "Дорогие зрители…" и экспериментальный проект IAM. Кроме того, гости могут полюбоваться "Атомом" Вячеслава Колейчука, который находится около здания "Гаража". Благодаря солнечным лучам в дневное время и световым проекциям в вечернее конструкция образует причудливые узоры. Это зрелище сопровождается оригинальной музыкальной композицией.

О музее

Музей "Гараж" был создан в 2008 году по инициативе Дарьи Жуковой и сначала работал в здании Бахметьевского гаража. В 2012 году он переехал в созданный по проекту японского архитектора Шигеру Бана временный павильон в Парке Горького, а в 2015 году - в бывший ресторан "Времена года" здесь же. Здание 1960-х было приспособлено под музей силами бюро голландского архитектора Рэма Колхаса ОМА.

За 10 лет музей посетили около 3,5 млн человек. В первый год существования "Гаража" посещаемость составляла примерно 10 тыс. человек, в 2017 году число посетителей достигло 717 тыс. С 2008 года в музее прошло около 150 выставок.