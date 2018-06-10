Более 130 издательств представят книги на ярмарке фестиваля искусств в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 10 июня. /ТАСС/. Международный Платоновский фестиваль искусств, стартовавший в Воронеже 6 июня, в воскресенье откроет книжную ярмарку. Продукцию на ней представят свыше 130 книжных издательств Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, сообщила ТАСС пресс-секретарь Платоновфеста Анна Сухова.

"Свыше 130 книжных издательств начнут в воскресенье работу на книжной ярмарке, которая в седьмой раз откроется на Платоновском фестивале искусств. Книги независимых книжных издательств Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа в течение трех дней будут продавать на Советской площади в Воронеже", - сказала Сухова.

По ее словам, важной частью трехдневной книжной ярмарки является эстафета-чтение: в понедельник с 12:00 мск около ста воронежцев по очереди начнут читать с листа произведения Андрея Платонова. Каждый год организаторы выбирают новые произведения, а также заранее открывают прием заявок для участия в эстафетной читке. В этом году на Советской площади прозвучат рассказ Платонова "Усомнившийся Макар" и его повесть "Город Градов".

Кроме того, в ходе ярмарки откроется "Детский шатер", где для детей проведут мастер-классы, научат создавать книги, писать рассказы.

О Платоновском фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств основан в Воронеже в 2011 году, в этом году проходит с 6 по 17 июня, в его программе около 100 мероприятий по направлениям "Театр", "Музыка", "Выставки", "Литература" с участием представителей 13 стран, в том числе Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, Норвегии, США, Франции, Швейцарии.

Запланированы восемь российских премьер, показ известных драматических спектаклей, работ в области хореографии, визуального и синтетического театра, а также классическая музыка, джаз, World Music, живопись, графика, видео-арт и инсталляции, проза, поэзия и драматургия, в специальной программе - произведения по мотивам творчества писателя Андрея Платонова. В 2017 году на фестивале побывало свыше 85 тыс. зрителей, самым массовым событием стал уличный Театральный парад, который увидели 20 тыс. гостей.