Режиссер Ольга Зуева и актер Филипп Авдеев получили призы журнала L'Officiel

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Режиссер, актриса Ольга Зуева и артист "Гоголь-центра" Филипп Авдеев удостоены в ночь на воскресенье призов журнала L'Officiel. Награждение прошло в рамках 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

Журнал традиционно награждает лучших молодых режиссеров и актеров. По словам главного редактора L'Officiel Ксении Собчак, в этом году "Кинотавр" для нее особенный. Она напомнила, что киносмотр открылся 2 июня фильмом Кирилла Серебренникова.

"Особенно приятно, что "Кинотавр" закрывается фильмом, где я была соавтором, - отметила Ксения Собчак. - Это фильм о моем отце "Дело Собчака" Веры Кричевской". "Эта картина о тех надеждах, которые мы потеряли и которые не сбылись", - сказала она.

"Кинотавр" открылся в Сочи 2 июня и завершается в воскресенье. Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс также вошел фильм "Мира" Дениса Шабаева,"Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, "Ван Гоги" с Алексеем Серебряковым, "Дядя Саша" Александра Гордона, "Два билета домой" Дмитрия Месхиева.

Также жюри могло оценить картины "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Заповедник" Анны Матисон с Сергеем Безруковым, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала.