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Киркоров удостоен звания Народного артиста Молдавии

Культура
10 июня, 11:26 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 10, июня. /ТАСС

Уточняется, что почетное звание присуждено артисту "в знак высокого признания его особых заслуг в развитии и популяризации музыкального искусства"

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Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

© Владимир Смирнов/ТАСС

КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Филипп Киркоров удостоен звания Народного артиста Молдавии. Церемония награждения прошла в воскресенье в резиденции президента Молдавии Игоря Додона, который подписал соответствующий указ.

"Почетное звание "Народный артист" Филиппу Киркорову присуждено в знак высокого признания его особых заслуг в развитии и популяризации музыкального искусства, за существенный вклад в укрепление культурных связей между нашими странами. Пожелал ему успехов в творческой деятельности, подчеркнув, что он всегда желанный гость в нашей стране", - сказал ТАСС президент Молдавии после церемонии награждения. Он напомнил, что Киркоров начинал свою творческую деятельность в середине 80-х годов именно в Молдавии.

"Помимо этого, он выступил в роли автора музыки для песни, с которой молдавская группа DoReDoS достойно представила нашу страну на международном конкурсе Eвровидения в Лиссабоне, поддерживал и продвигал молдавских исполнителей, которые вошли в первую десятку среди 43 стран-участниц конкурса", - сказал Додон.

Киркоров гостит в Молдавии по приглашению президента, вместе они посетят его родное село Садова, где примут участие в Фестивале клубники и меда.

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Персоны
Додон, Игорь Киркоров, Филипп Бедросович
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